Muhtar Kent'ten sonra 2 Türk daha

Coca-Cola'nın üst düzey yöneticileri arasına 2 Türk'ün daha katıldığı bildirildi.



Coca-Cola'dan yapılan yazılı açıklamada, Coca-Cola Atlanta'da Kurumsal Finans Direktörlüğüne Güran Yet, Avrasya ve Afrika Grubu Meyve Suyu Kategorisi Direktörlüğüne de Can Arcasoy'un getirildiği kaydedildi.



İş planlarının finans boyutunun şekillendirilmesi ve yürütülmesi ile küresel iş planlarının konsolide edilmesi, raporlanması sorumluluğunu üstlenecek olan Yet'in, operasyon grubu ve iş birimlerindeki ekonomik kar performansının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürüteceği, Arcasoy'un da, 90 ülkenin bağlı olduğu bölgede meyve suyu kategorisinin büyümesine yoğunlaşacağı belirtildi.

