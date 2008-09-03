Muhtar Kent'in uzakdoğu hamlesi

Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticisi Coca Cola, Çin'deki pazar payınını artırmak için şirket satın almaya yöneldi.





Coca Cola, Çin'in en büyük meyve suyu üreticilerinden olan Huiyuan Juice Group'u 2.3 milyar dolara alarak meyve suyunda pazar payını ikiye katlayacak.



Coca Cola'nın hisse başına 12.20 Hong Kong doları ödemeyi habul ederken, bu rakam borsa fiyatının tam üç katına denk geliyor. Zaten anlaşmanın duyurulmasının ardından Huiyuan Juice Group hisselerinde çok hızlı bir hareket gözlenirken, hisseler yüzde 167 değer kazandı.



MUHTAR KENT'İN İLK HAMLESİ



Coca Cola'nın Çin'de yaptığı bu hamle, şirketin CEO'luğuna henüz iki ay önce gelen Muhtar Kent'in ilk hamlesi olarak değerlendiriliyor. Coca Cola ilk kez böylesine büyük bir deniz aşırı satın alma gerçekleştirirken, Kuzey Amerika'da düşen satışlarını bu şekilde telafi etmeyi planlıyor.



Öte yandan Coca cola söz konusu satın alma ile Çin'deki en büyük meyve suyu şirketi haline gelecek ve en yakın rakibi ile arasındaki farkı iki kattan fazla açacak.



Satın alma işlemini değerlendiren yiyecek-içecek analisti Renee Tai, çok pahalı bir işlem gerçekleştiğini ileri sürdü. Tai, "Bu satın alma Coca Cola'nın Çin'deki varlığını artırmayı ne kadar istediğinin bir kanıtı" dedi.







