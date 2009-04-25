Muhtar Kent, Coca-Cola'nın zirvesinde

Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.



56 yaşındaki Muhtar Kent, yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle, Atlanta merkezli içecek üreticisi Coca-Cola'ya 43 yıl hizmet ettikten sonra 65 yaşında emekli olan eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in yerini aldı.



Şirketin CEO'luğuna Temmuz ayında getirilen Kent, dün yeniden başkan ve CEO olarak da seçildi. Kent, yıllık toplantıda, küresel durgunluğa karşın şirketin pazar payını artırmayı başarabileceklerini söyledi.



Coca-Cola'dan yapılan açıklamada, Coca-Cola Yönetim Kurulu'nun, Kent'i yönetim kurulu başkanlığına seçtiği anımsatılarak, ''Kent, şirketin Atlanta'da yapılan Yıllık Hissedarlar Toplantısı'nı takiben emekliye ayrılan Neville Isdell'in yerini aldı. Böylelikle, şirketin Aralık 2007'de duyurduğu liderlik devir teslim planı da tamamlanmış oldu'' denildi.



Şirket emin ellerde



Coca-Cola Direktörler ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı James D. Robinson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, atamanın tamamlanmasının, Muhtar Kent'in Coca-Cola şirketinin liderliğini kesin olarak üstlenmesinin ilanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



''Yönetim Kurulu, Muhtar Kent'in liderliğine ve Coca-Cola'yı bu zor zamanlardan başarılı bir şekilde geçirip uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme yakalayacak vizyona sahip olduğuna kesinlikle inanmaktadır. Başkan ve CEO olarak, benzersiz niteliklere sahip deneyimli bir liderlik ekibi oluşturdu. Şirket emin ellerde. Kent'i üstlendiği yeni sorumluluklar nedeniyle kutluyoruz.



Neville'ye ise Coca-Cola ailesi adına, şirkete getirdiği örnek liderlik anlayışı ve sistemimize 43 yıl boyunca hizmet ettiği için teşekkür ediyorum. Neville, şirketimizi çok zor bir dönemden geçirdi.

Çok sayıda başarısı olan Neville, Coca-Cola'ya kattığı kazanma ruhu için sonsuza kadar hatırlanacaktır. Ona ve ailesine, hayatlarının bir sonraki heyecanlı bölümüne adım atarken sağlık ve mutluluk diliyoruz."



Coca-Cola’ya 1978’de girdi



1978 yılında Coca-Cola’da çalışmaya başlayan Muhtar Kent, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1999 yılında Türkiye’de Efes İçecek Grubu’nda başkanlık görevini üstlendi. 2005’te Coca-Cola’ya, “Kuzey Asya, Avrasya ve Ortadoğu Başkanı” olarak dönen Kent, 2006’nın Şubat ayında da Coca-Cola International’ın başkanlığına getirildi. Muhtar Kent geçen yıl Coca-Cola Dünya’nın İcra Başkanlığı’na atanmıştı.



İngiltere’deki Hull Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Kent, City University of London’da MBA yapmıştı.



Coca-Cola şirketinde 1978 yılında Atlanta’da satış ve pazarlama departmanında başlayan Muhtar Kent, Hollanda ve İtalya’da çeşitli görevler üstlendikten sonra 1985 yılında Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürlüğü, 1989 yılında Orta ve Doğu Avrupa Bölüm Başkanlığı görevlerine atandı. 1995 yılında Avrupa’daki 12 ülkede şişeleme faaliyetlerini yürüten Coca-Cola Amatil şirketinin başına geçen Kent, 1999-2005 yılları arasında Efes İçecek Grubu’nda başkanlık görevini üstlendi.



Efes İçecek Grubunun yeni pazarlara yayılması ve Londra Borsası’nda halka açılarak 2.5 kat değer kazanmasıyla ilerleyen süreci yönetti.

