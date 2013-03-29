Muhtar Kent: Başarıyı elde etmek zor ama tekrarlamak çok daha zor

Coca-Cola CEO'su ve Dünya Başkanı Muhtar Kent, başarılı olmak için üniversite mezunu olmanın şart olmadığını, aile ve karakterin çok önemli olduğunu söyledi.



Coca-Cola CEO'su ve Dünya Başkanı Muhtar Kent Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Benim Hikayem" başlığı altında bir konuştu.

"Büyüme oksijen gibi yükseldikçe azalıyor. Başarıyı elde etmek zor ama tekrarlamak çok daha zor" diyerek sözlerine başlayan Kent, kariyerini anlattı.



'İlk 10 ayım kamyonlarda geçti'



Kent şunları söyledi:

"Kariyerime 1979'da Atlanta'da başladım. İlanla başvurmuştum. İlk 10 ayım kamyonlarda geçti. Cola sattım. O ayları hiç unutmadım. Paranın el değiştirdiği yer orası. Oradan koparsanız her şeyden koparsınız. Hala piyasayı zevkle dolaşıyorum. Aynı yıl Roma'ya reklam müdürü oldum. Orada iki yıl geçirdim. Sonra Hollanda'ya gittim. İnsan ilişkilerini öğrendim. 1985'te Türkiye Genel Müdürü olarak atandım. Her sattığımız şişeden zarar ediyorduk. Sonra iş büyümeye başladı. Daha sonra Viyana'ya atandım. 1997'de Türkiye'ye geri dönerek Efes'in başına geçtim. Burada nakit paranın önemini anladım, 2005'te Coca Cola'ya geri döndüm, Asya'ya atandım, Çin'in önemini anladım. 2008'de merkeze dönüp CEO oldum."



'İlla üniversiteyi bitirmek şart değil'



Türk yöneticilerin yurt dışında daha başarılı olacağını söyleyen Kent, "İlla üniversiteyi bitirmek şart değil. Aile ve karakter çok önemli. İsviçre'de yöneticilerin yarısı üniversitelerden mezun değil. Meslek okullarına gidiyorlar" dedi.

Kent genç yönetici adaylarına şunları önerdi:

"İşe en altta başlamak önemli. Yalnız başıma yemek yemem. Alçakgönüllü ol. Zamanı iyi yönetmek önemi. Dikiz aynasına bakmaktansa cama bakmak daha önemli. Tüm yöneticilere para taşımalarını öneririm. Nakdi önemse, hayal kur."

Coca Cola'nın CEO'su Kent'e göre dengeli başarının sırrı şu kelimelerde gizli:

Büyük düşün

Esnek ol

Sevgi

Sorumluluk al

Şimdi

Cesur ol

Atılgan ol