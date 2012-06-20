Muhtar Kent: ABD’de yükselen obeziteden Coca-Cola sorumlu değil

Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in şekerli içeceklerin tüketimini sınırlama girişimine karşın, kendi şirketinin ABD’de yükselen obeziteden sorumlu olmadığını söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Kent, “Bu önemli, karmaşık ve toplumsal bir konu ve bir çözüm bulmak için birlikte çalışmalıyız. Bulunduğumuz her ülkede 2015’e kadar aktif yaşam tarzı programına sahip olabilmek için hükümetlerle, iş ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz” dedi. Kent’in açıklaması, sağlık kaygısı yüksek belediye başkanı Bloomberg’in çok büyük boyuttaki içeceklere sınırlama getirilmesi önerisinden sonra geldi. Kent bugün tek bir markadan 500’ün üzerinde marka ve 3 bin ürüne ulaştıklarını hatırlatarak, “Suçu tek bir formüle, tek bir ürüne, tek bir gıda kategorisine atmanın yanlış ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.