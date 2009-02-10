Muhtar adayları facebook’ta yarışıyor

29 Mart seçimlerinden önce interneti de bir propaganda aracı olarak değerlendiren muhtar adayları, seçmenlerine facebook üzerinden sesleniyor.



Eyüp Erdoğan / Tempo 24



Yerel seçimlere hazırlanan muhtar adayları, seçmenlerine ulaşabilmek için teknolojinin nimetlerinden de yararlanıyor. Muhtarların ‘sanal seçim meydanları’ arasındaki en popüler yer ise facebook. Bir sosyal iletişim sitesi olan facebok’ta kendilerine sayfa açan muhtar adayları, canlı tartışmalar yapıyor, sloganlarını yazıyor ve seçmene vaatlerini sıralıyor.



‘Gerçekçi ol, imkânsızı iste’



Ankara 19 Mayıs Mahallesi Muhtar Adayı Ali Gölpunar oldukça iddialı. Kendisine slogan olarak ‘Gerçekçi ol, imkânsızı iste’, ‘Mahallemizin sakini değil sahibi olalım’ cümlelerini seçen Gölpunar, ekonomik krizi de gündeme getiriyor ve yine internette yer alan www.faturayizenginlerodesin.com sitesini tartışmaya açıyor. Tartışmanın konu başlığıysa, ‘Faturayı yoksullar değil Tayyip ödesin’.



Öğrencilere burs vaadi



Ali Bey’in aynı mahalleden rakibi olan Bahar Çetinkaya’nın da tabii ki facebook’ta bir sayfası var. Onun sloganıysa “Değişime hazır mısınız?” Sayfasında seçmenlerinin sorularına yanıt veren Çetinkaya, vaatlerini de sıralamış. İşte Çetinkaya’nın vaatleri: “Mahallemiz sınırları içerisinde bir sağlık ocağı tesis ettirmeyi planlıyorum. Okullarda uygulanan müdür, öğretmen, veli modelini, mahallemize taşıyarak yeni bir sistem oturtmayı düşünüyorum.

Bundan sonraki süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı yaratmak istiyorum.”



Bilinçli seçmen facebook’ta tartışıyor



Karaduvar mahallesi sakinleriyse muhtar adaylarını facebook’ta açtıkları bir sayfada tartışıyorlar. “Muhtar adayı kim olmalı?” başlıklı sayfada adayların vaatlerini mercek altına alıyorlar.



‘Şova ihtiyacım yok’



Karaduman mahallesi adayı Ahmet Balimre ise “Hizmet düşüncesi ve görev bilinci ile muhtarlığa adayım” diyerek seçmenlerine şöyle sesleniyor: “Ne kariyere, ne de şova ihtiyacı olan biri değilim. Kendilerini kurtarmış bir erkek ve bir kız çocuğu olan TÜPRAŞ emeklisiyim. İhtiyacım olan tek şey, çocuklarıma, hatta torunlarıma onurlu ve şerefli yarınlar hazırlayıp, gururumu miras bırakmaktır.”



Seçmenlerine İngilizce seslendi



Alpaslan Mahallesi Muhtar Adayı Aziz Kaya, farklı bir yöntem izliyor. Kaya, kendisiyle ilgili gelişmeleri bir haber bülteni tadında seçmenlerine ulaştırıyor. Yayınladığı haberlerin birinde “Sayın muhtarımız Aziz Kaya, hiç bir siyasi partiye yakın olmadığını, Alparslan mahallesi ve halkı için çok güzel projeleri olduğunu söyledi...” deniyor. Seçmen listesinde yabancılar çok olacak ki, aynı haber bir de İngilizce olarak yayınlanmış.



Aziz Kaya ayrıca Bafra ve Samsun'daki hastanelerden internet aracılığı ile ihtiyacı bulunan herkese randevu almayı ve bunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.



