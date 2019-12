-Muhtaç çocuklar okul yolunda ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Yurtlarda kalan 14 bin çocuğun eğitim ve öğretimi için bir dizi çalışmayı ve kadın sığınma evlerindeki kadınların okuma yazma öğrenmesini de içeren Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında işbirliğine ilişkin protokol imzalandı. MEB Başöğretmen Salonunda yapılan törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, eğitimde dezavantajlı durumda bulunan çocukları hayata daha iyi hazırlamak amacıyla bir dizi çalışma yaptıklarını ve bu çalışmayı Mili Eğitim Bakanı Dinçer ile paylaştıklarını söyledi. Her çocuğun ayrı bir dünya olduğunu, kendisinin iki çocuğunu aynı metotla eğitmek istediğinde bunu başaramadığını gördüğünü dile getiren Şahin, ''Çocuğumun bir tanesinin anlamadığı eğitim modeli, öbürünün anladığı eğitim modeli. O yüzden her bir çocuğuma anladığı metotla eğitim verdiğimiz zaman başarabildiğimizi görüyorum. Ben iki çocukla evde bu şekilde başarabiliyorsam bu 14 bin koca bir ailenin içerisinde makro düzeyde verilen hedefleri başarmamız mümkün değil'' diye konuştu. Şahin, bu nedenle sosyal hizmetler bünyesindeki 14 bin çocuğu analiz ettiklerini belirterek, ''Korunmaya muhtaç 14 bin çocuğumuzun eğitim durumlarına baktık ve 850 çocuğumuzun temel öğretimde öğretimlerini yarım bıraktıklarını gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Biz bu protokolle 850 çocuğumuzun kaldığı yerden eğitimine devam edeceğiz. Bizim amacımız 14 bin çocuğumuzu üniversiteli yapacak SBS ve üniversite girişteki başarı oranını yükseltmek'' dedi. Bunun için çocukları genetik miraslarına bakarak sınıflandırdıklarını anlatan Şahin, bin 208 kız çocuğunun, 998 erkek çocuğunun okumaya çok müsait ve ek ders verildiği zaman en iyi üniversiteleri kazanabilecek durumda olduklarını gördüklerini anlattı. İmzalanan protokolle 14 bin çocuğun her birinin yeniden tek tek analiz edileceğini ve bunun ardından altyapı çalışmalarının yapılacağını ifade eden Şahin, ''Yalnızca başarısız çocukları başarılı hale getirme protokolü değil bu. Topyekun kaliteyi artırma protokolü'' diye konuştu. Şahin, korunmaya muhtaç 140 özürlü çocuğun eğitimi konusunda yapılacakları da protokolle belirleyeceklerini ifade etti. Kadın sığınma evlerinde okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğretilmesi için gereken çalışmaların da protokolle belirleneceğini kaydeden Şahin, protokole ayrıca aile içi şiddetle ilgili rehber öğretmenlerle yapılacak ortak çalışmaları ve madde bağımlılığıyla ilgili çalışmaları da eklediklerini bildirdi. Bakan Şahin, ''Yani 850 çocuğu okula başlatacak bir protokol olarak görmeyin. Ciddi şekilde hazırlanmış, birçok sorun alanına katkıda bulunacak bir protokol olacak'' dedi. -''Çocuklara yönelik özel programlar''- Milli Eğitim Bakanı Dinçer de bakanlığının esas görevinin okul çağındaki herkesi eğitmek olduğunu belirterek, tüm çocuklara eşit, aynı kalitede eğitim hizmeti verecek bir çabayı ortaya koymaları gerektiğini ifade etti. Protokol ile yurtlardaki çocuklara, onların hassasiyetleri ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programları sunulmasını sağlayacaklarını anlatan Dinçer, protokolle ilgili şu bilgileri verdi: ''Şimdiye kadar genel olarak görüyor ve tüm Türkiye'deki bakış açımıza paralel bir bakış açısıyla bütün çocukları genelleştirerek eğitim programlarına dahil etmeye çalışıyorduk. Halbuki, ekonomik, sosyal, psikolojik sorunları olan veya özel bir takım tedbirlerle eğitimine devam etmesi gereken çocuklarımız var yurtlarımızda. Bunları göz önüne alarak programlarımızı ona göre çeşitlendirmeyi umuyoruz. Yurtlarımızda kalan çocuklarımız şayet özürlü iseler onlara onların ihtiyaç duyduğu türden fırsat eşitliği sağlayan tedbirler alacağız. Okul çağında olduğu, hatta okula kayıtlı olduğu halde devam etme sorunu olan veya eğitimi yarım bırakmış çocuklarımızın tekrar okula devamını sağlayacak fırsatları gözden geçireceğiz ve böylece tüm Türkiye'de başlattığımız 'okula devam projesi'ni burada da gündeme alacağız. Özel rehberlik gerektiren veya üstün zekalı çocuklarımız varsa onların hepsine yönelik özel programlar yapacağız. Yurtlarda kalan çocukların okula erişimini kolaylaştırmak, erişim ve devam sorunu olan çocuklarımıza rehberlik, rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinin takibini ilgili kurumlarla işbirliği halinde yapmak, özürlü ve üstün zekalı çocukların ihtiyaçlarına göre programlara yönlendirilmelerini sağlamak ve ayrıca sığınma evlerindeki kadınlarımız için de eğitim programlarını özel bir önemle uygulamaya karar veriyoruz.'' Dinçer, sığınma evlerindeki kadınların 8'er kişiden oluşan gruplar halinde ayarlanması halinde doğrudan sığınma evlerinde eğitim göreceklerini, grupların 8 kişiden az olması halinde ise Milli EĞitim Bakanlığının tesislerinde eğitimlerin verileceğini anlattı. Bakan Dinçer, şöyle konuştu: ''(Her çocuk başarır) projesinden korunmaya muhtaç çocukları da yararlandırmak için oluşturulacak etütlerde, norm kadrosu fazla öğretmenlerin gönüllük esasına göre görevlendirilmelerini sağlamayı planladıklarını söyleyen Dinçer, ''Böylece normal okul zamanı dışındaki etüt ve çalışmalarında onlara ek destekler vermek sağlanacak. Protokol kapsamında bulunan çocuklara özel öğretim kurumlarının ücretsiz öğrenci kontenjanından öncelikli olarak yararlanmalarını sağlamak gibi özel tedbirler alıyoruz. Böylece yurtlarımızda kalan çocuklarımız eğitim için gerekli alt yapıyı tamamlamışlarsa, özel okullara da gitme talepleri de varsa onlara da diğer çocukların şartlarında, ancak özel okul burslarından yararlandırılmak için öncelik vereceğiz. İki bakanlık arasında bu zaman kadar ortaya çıkmış varsa bir boşluk onları tamamlayan diğer hususlar da protokolde yer alacak. Eksiklerimizi gidermiş olacağız.'' Konuşmaların ardından Bakan Şahin ve Bakan Dinçer protokolü imzaladı.