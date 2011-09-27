Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddialar

T24 -

İddiaları reddetti

Köylüler: Görüntüler aniden silindi

'Hafıza kartımızı aldılar'

Soruşturmada ifadesine başvurulan bir gizli tanık Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünden askerleri sorumlu tuttu.Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekilliği’nin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğü helikopter kazası ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Bora adlı gizli tanığın ifadesine başvurduğu, gizli tanığın, askerleri, Yazıcıoğlu’nun ölümünden sorumlu tuttuğu ortaya çıktı.Gizli tanığın iddiaları, savcılığın ifadesine başvurduğu dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan ve halen Jandarma Teftiş Kurulu’nda görev yapan Albay Hamza Tiryaki’ye yöneltilen sorularla açığa çıktı.Tiryaki’ye sorgusunda, Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği’nde 14 Temmuz 2011 tarihinde ifade veren “Bora” adlı gizli tanığın, Tiryaki’nin aramaların sürdüğü sırada, “Siz o bölgeye kayın, duruma bakın, gerekirse eks olana kadar oralarda durun bakın” şeklinde bir telefon konuşması yaptığı iddialarını sordu.Tiryaki, bu iddiaya karşılık bu şekilde bir telefon görüşmesi yapmadığını belirterek “Bu anlamda herhangi bir söz de söylediğimi hatırlamıyorum. Benim kaza geçiren şahıslarla herhangi bir husumetim, düşmanlığım, tanışıklığım yoktur, bu şekilde hareket etmemi gerektirecek herhangi bir neden de yoktur. Bu şekildeki suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” yanıtını verdi.Tiryaki, enkazın bulunduğu yerle ilgisiz olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kurucaova bölgesinde arama yapılması talimatı verilip verilmediği konusunda, “Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir binbaşı aradı. Kurucaova ile ilgili bilgiler verdi. Ben ismini tam olarak hatırlamıyorum. O gece yapılan cep telefonu görüşmeleri incelenirse kim olduğu tespit edilebilir” dedi.Tiryaki’ye, savcılık tarafından, “156 telefonuna yapılan ihbarda, tanık köylülerin helikopterin Karayakup bölgesine doğru gittiği bilgisi verildiği halde niçin ilgisiz yerlerde arama yapılmıştır?” sorusu yöneltildi. Tiryaki, soruya, “İhbarla ilgili görüşme yaptım. Helikopterin pilotunun hava açıkken direkt olarak o bölgeyi görerek, helikopteri o yöne sevk etmemesi ve kazaya sebebiyet vermemesi gerekirdi. Vadi tabanlarından gitmesine gerek yoktu. Zaten o gün havanın sisli olduğu aşikardır. Telefon görüşmesinden sonra şahsın söyledikleri sözlerin gereği yapılmış olmakla birlikte şahsen bana çok inandırıcı gelmemişti.”Tiryaki, ihbar eden kişinin “çocuklarının gördüğünü söylediğini” belirterek “Olaydan sonra Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların helikopteri düşürmüş olduğuna yönelik haberler yayınlandı. Bu çocuğun ifadesi doğruysa, bu çocuğun uçakları da görmesi gerekirdi” dedi.Tiryaki, Yazıcıoğlu’nun evrak çantası ve telefonunun hafıza kartı ile ilgili bilgisinin bulunup bulunmadığı sorusuna ise bilgisinin olmadığı yanıtını verdi.Tiryaki’ye, diğer şüphelilere de yöneltilen Ergenekon’a, Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu adlı TSK içerisinde yeni oluşturulan bir yapılanmaya üye olup olmadığı ve Yazıcıoğlu’nun Hrant Dink, Rahip Santoro ve Malatya Zirve Yayınevi katliamı gibi olaylarda Alperen Ocakları üyelerinin kullanılmasına engel olduğu için öldürüldüğü iddiaları da soruldu.Herhangi bir örgüt üyesi olmadığını söyleyen Tiryaki, Yazıcıoğlu’nun öldürülmesi iddialarına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Tiryaki, Ceyhan Nehri’nde bulunan, üzerinde İNERT yazılı eğitim aparatı ile ilgili bilgisinin olup olmadığı konusunda da “Bu eğitim amacıyla kullanılan silahtan haberimiz oldu. Bunun ilgili bilgiler savcılığa intikal etti” diye konuştu.Kahramanmaraş Savcılığı’nın da yürüttüğü “delil karartma” soruşturması kapsamında helikopterin enkazını bulan köylülerin ifadesini aldığı ortaya çıktı.Köylülerden Abidin Karakaş, “Enkazın yan tarafında arka bölümde içeride siyah renkli bir evrak çantası vardı. İkinci gidişimde çantayı görmedim” dedi.Karakaş, “Helikopter kazasında ölenlerden Murat Çetinkaya adlı şahsın elinde silah olduğunu gördüm” diye konuştu. Köylülerden Fatih Gökçek de “Enkaz yerinde yalnızca siyah bir çanta bir de kamera gördüm. Enkaza ilk yaklaşmamızda telefonumla ekipteki arkadaşlarımızı helikopter ile görüntü kaydı yapmıştım. 24 Mayıs 2009’a kadar bu görüntü telefonumda kaldı. O tarihte bazı arkadaşlarımla gezinti yaparken onlarla bu görüntüyü paylaşmak istedim. Onlar da fotoğrafı gördüler. Bir buçuk kilometre kadar yürüdükten sonra telefonumu tekrar açtığımda görüntü kaybolmuştu. Telefon servisine de gittim. Ancak servis de bulamadı. O tarihten sonra o telefonu bir daha kullanmadım. Yılmaz Dilki’nin yaptığı görüntü kaydının da olay günü aynı benim telefonuma olduğu şekilde kaybolduğunu onun da telefonu bir daha kullanmadığını kendisinden duydum” dedi.Köylülerden Abdullah Göllü de “Olay yerine vardığımızda bir çanta gördüm. Kimseye içi para dolu bir çanta gördüğümü de söylemedim. Çanta donmuş vaziyette gibi idi. Döndüğümüzde, İçişleri Bakanımızın yanına gidip olay yerinde gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı anlattım. Dışarı çıktığımızda salonda bulunan bir kişi benim telefonumun hafıza kartını istedi. Bu kaydın aileme ve bana zarar vereceğini söyledi. Kartı aldı” dedi.