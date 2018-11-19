T24 LogoT24 Logo
Politika

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması AKP'den aday adayı

Murat Tekin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AKP Tercan belediye başkan aday adayı oldu

19 Kasım 2018 20:26

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun  yakın koruması Murat Tekin, AKP'den Tercan Belediye başkanlığına aday adayı oldu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğan Murat Tekin, Erzurum Polis okulundan mezun olarak ilk görev yeri Gaziantep’e gitti. Ardından Erzurum il Emniyet Müdürlüğü TEM şube de görevliyken 2005 yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruması oldu.

2009 yılında Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından TBMM ve Koruma daire başkanlıklarında görev yapan Murat Tekin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP Tercan belediye başkan aday adayı oldu.

Murat Tekin, Yazıcıoğlu’nun bindiği helikopterde yer olmadığı için karayolu ile yola devam etmek durumunda kalmıştı.

ETİKETLER

muhsin yazıcıoğluakpbbpkorumaaday adayıMurat Tekin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24