Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanında karbonmonoksit bulundu

T24 - Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp raporuna göre, helikopterde bulunanlar havada karbonmonoksit soludu. Buna bağlı olarak Pilot Kaya İstektepe'nin bayılmasıyla kontrolden çıkan helikopter dağa çakıldı.



25 Mart 2009'da BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. Kazada Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nasıl meydana geldiği çok tartışıldı. 1 yıl aradan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, BBP lideri ve beraberindekiler, kazadan önce havada "karbonmonoksit gazından" zehirlendi...



Yüzde 26 karbonmonoksit

Takvim Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre, Devlet Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine Adli Tıp Kurumu 1 yıl aradan sonra kazayla ilgili yeniden inceleme yaptı. Adli Tıp, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerden alınan "şahit numuneleri"ni mercek altına aldı. Adli Tıp Kimya İhtisas Dairesi'nin 7 Temmuz 2010 tarihli raporunda, BBP liderinin kanında yüzde 13, pilot Kaya İstaktepe'de yüzde 26, gazeteci İsmail Güneş'te ise yüzde 27 oranında karbonmonoksit gazı tespit edildiği belirtildi.



Pilot kendinden geçti

"Zehirlenmeler dışındaki ölümlerde" kanda bulunmaması gereken karbonmonoksit değerinin yüksek oranda çıkması, ölümlerin hekilopter kabinine sızan egsoz gazından olma ihtimalini ortaya çıkardı. Bu arada pilotun kanındaki karbonmonoksit oranı, Yazıcıoğlu'dan 2 kat fazlaydı ve pilotun hemen arkasında oturan Güneş'in kanındaki karbonmonoksit oranı da pilotunki gibi yüksekti. Uzmanlara göre, karbonmonoksit soluyan pilot Kaya İstektepe, tıpkı soba zehirlenmelerinde olduğu gibi kendinden geçti. Kontrolden çıkan helikopter de dağa çakıldı.



Güneş de bayılmıştı

Uzmanlar, gazeteci İsmail Güneş'in, kazadan yaklaşık 20 dakika sonra yardım istemesini ve nerede olduğunu bilmemesini de zehirlenmeye bağladı. Uzmanlara göre, Güneş zehirlenmenin etkisiyle tıpkı pilot gibi baygınlık geçirmişti ve uyandığında kaza çoktan olmuştu.



Siyanür çıkmadı yanma yok

Adli Tıp raporunu değerlendiren kaza kırım uzmanları, helikopterde karbonmonoksit zehirlenmesinin, helikopterin yanarak düşmesi yada kazadan sonra yanması sonucunda oluşabileceğini açıkladı. "Ölümlerin yanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı" da Adli Tıp'ın siyanür testiyle belirlendi. Negatif çıkan siyanür sonuçları, ölümlerin "yanma sonucu olmadığını" ortaya koydu.



Enkaz 47 saatte bulunmuştu

Helikopter kazasında BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Kaya İstek tepe dışında, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve BBP Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya da hayatını kaybetmişti. Düşen helikopterin enkazına ise olaydan 47 saat sonra ulaşılmıştı.



