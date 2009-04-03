‘Muhsin Yazıcıoğlu, Dink’in ailesiyle görüşmek istedi’

BBP Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Hrant Dink cinayetinin ardından Yazıcıoğlu’nun Hrant Dink’in ailesiyle görüşmeyi istediğini söyledi.



Yeni Şafak gazetesine konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi askeri yetkililerin yanılttığını iddia etti. Kazanın olduğu saatlerde, “Yazıcıoğlu yaşıyor. Şuuru açık. Kayseri'ye getirildi” haberlerinin Kayseri Valisi'nden alındığını ifade eden Özdağ valiye bu haberin kaynağını sorduklarında, “Askeri yetkililer” cevabını aldıklarını ileri sürdü.



'Azınlık açılımına hazırlanıyordu'



Muhsin Yazıcıoğlu'nun 18 Mayıs'ta tüm azınlıkları içine alan yeni bir açılım yapmaya hazırlandığını söyleyen Özdağ “Patrik Bartholomeos, Mutafyan ve azınlıkların önde gelenleriyle görüştük. Yahudi, Ermeni her ne olursa olsun bu insanları 18 Mayıs'taki açılıma davet edecektik” dedi. Özdağ, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'in ölümünün ardından Dink ailesiyle görüşmek istediğini de söyledi. Yazıcıoğlu'nun Dink'in öldürülmesine üzüldüğünü anlatan Özdağ, “Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink'in ailesine başsağlığı dilemek için ailesiyle görüşmek istedi. Onlara başsağlığı dileyecekti. Bizim bu olaylarla ilişkimizin olmadığını söyleyecekti” diye konuştu.



15 demokratla görüşmek istedi



NTV'de yayımlanan Canlı Gaste programında ise Avukat Kezban Hatemi ve Baskın Oran, Yazıcıoğlu'nun 2006 yılında kendilerine bir liste vererek, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan, Cengiz Çandar, Fehmi Koru, Ali Bulaç, Eser Karakaş, Ali Bayramoğlu,Şahin Alpay, Oral Çalışlar Eten Mahçupyan, Nuray Mert ve Hasan Cemal'in de bulunduğu bir grup yazar ve aydınla görüşmek istediğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun görüşme nedeni olarak "Ülkemin bir kez daha 12 Eylül sürecini yaşamasını istemiyorum" dediği belirtildi.

