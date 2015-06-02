Muhsin Kızılkaya: Solcuydum, devrimciydim, AKP beni inandırdı

AKP Mersin milletvekili adayı Muhsin Kızılkaya, “Solcuydum, devrimciydim, Türkiye’nin yeniden demokratik bir ülke olabileceğine, askeri vesayeti kırabileceğine, Türklerle Kürtlerin barışabileceğine, Alevilerle Sünnilerin barışabileceğine, bu memleketin asıl meselelerinin dönüştürücü gücünün muhafazakar, demokrat nitelikli dindarların motor gücü olabileceğine AK Parti beni inandırdı” dedi.

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün seçim turunu görüntüleyen gazeteci Fatih Pınar’a konuşan Kızılkaya’nın öne çıkan ifadeleri şöyle:

Türkiye’de Kürt sorunu yok, Kürtçe sorunu var. Kürtlerin yüzde 75’i benim gibi, yüzde 25’i HDP gibi düşünüyor. Barış süreci, onların elinden silahları alma sürecidir, yoksa onlarla Kürtlerin haklarını görüşme süreci değildir.

Siz PKK’nin masaya anadilde eğitimi getirdiğini gördünüz mü? 10 maddeden kaçında Kürt kelimesi geçiyor?

Ben bir Kürt olarak 2009’dan beri kendimi, bu ülkenin gerçek bir yurttaşı hissetmeyi başladım. O zaman da Apocu değildim, şimdi de değilim.

Solcuydum, devrimciydim, Türkiye’nin yeniden demokratik bir ülke olabileceğine, askeri vesayeti kırabileceğine, Türklerle Kürtlerin barışabileceğine, Alevilerle Sünnilerin barışabileceğine, bu memleketin asıl meselelerinin dönüştürücü gücünün muhafazakar, demokrat nitelikli dindarların motor gücü olabileceğine AK Parti beni inandırdı.