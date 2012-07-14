Ülkücü Kehya, cinayetlerden pişman değil; Başbakan'a minnettar...

12 Eylül öncesinde çok sayıda cinayete karışan ancak 3. yargı paketiyle serbest bırakılan Muhsin Kehya, “Pişman falan değilim. O günün şartlarında öyle gerekiyordu” dedi.

CHP Adana İl Başkanı Avukat Ahmet Albay ile CHP Kayseri İl Başkanı Avukat Mustafa Kulkuloğlu’nun öldürülmesi olaylarına karıştığı gerekçesiyle mahkûm olan Muhsin Kehya, serbest bırakıldıktan sonra önceki akşam memleketi Elazığ’a gitti. Kehya, Malatya- Elazığ sınırında bulunan Elazığ’a 50 kilometre uzaklıktaki Kömürhan Köprüsü’nde 50 araçlık konvoyla karşılandı. Karşılama sırasında “Bozkurt Muhsin” sloganları atıldı. Kehya bu konvoyun eşliğinde, ağabeyinin yaşadığı Elazığ’ın merkeze bağlı Koparuşağı Köyü’ne gitti.

Köyden Elazığ’da yerel yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Kehya, “Son yıllarımı genellikle Risale-i Nur üzerine yoğunlaştırdım” dedi. Radikal gazetesinin haberine göre; tahliyesiyle ilgili, AKP’lilere, MHP’ye, Başbakan Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kehya, eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “O dönem gençler kullanıldı” sözlerine katılmadığını belirtti. Kehya, “Bu rahmetlinin kendi görüşü. Ben özellikle şunu söyleyeyim. O kullanma kelimesini biraz abartılı buluyorum. Ben kullanılmadım şahsen. Ama bir başka ülkücü ağzıyla konuşmak da istemiyorum. O günün şartlarında öyle gerekiyordu, öyle bir mücadele verdim. Dolayısıyla herhangi bir pişmanlık falan da duymuyorum” diye konuştu.



‘14 sene boşuna yattım’



Ülkenin AKP’yle gidişinin iyi olduğunu, kendisinin ‘İslami ağırlıklı bir ülkücü’ olduğunu söyleyen Kehya, serbest kalmasıyla ilgili “Af değil, sadece adalet sağlandı” dedi. Solcuların 1991’deki düzenlemeyle tahliye olduğunu söyleyen Kehya, “Ben şu an 14 sene boşu boşuna hapis yatmış oldum” dedi.

Cezaevindeyken yasa gündeme geldiği zamanlarda kendisi üzerine oyunlar oynandığını ileri süren Muhsin Kehya, “Özellikle bütün tezgahlar bana çevrildi, benim üstüme döndürüldü, bütün komplolar bana yapıldı ve istediklerine de emellerine de ulaştılar ama AK Parti bu oyunu bozdu. Ben bunu mahkemede de dile getirdim. Yani sanki Türkiye’de ülkücü olarak bir tek ben varım. Bedelini sadece bana ödettiler. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle Başbakanımıza. Çünkü ben minnet borçluyum ona, ancak o bu işi başarabilirdi” diye konuştu.