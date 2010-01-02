Muhsin Ertuğrul Sahnesi açılıyor

T24 - Harbiye Kongre Vadisi projesi kapsamında yıkımı büyük tartışmalara neden olan Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 18 Ocak'ta açılıyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,, Muhsin Ertuğrul Sahnesi yapımına İstanbul Kongre Merkezi binası ile başlandığını anımsatarak, tiyatro binasının tamamlanmasının teknik donanım nedeniyle geciktiğini dile getirdi.





'Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Türkiye'de teknolojik olarak bütün birimleriyle tamamlanmış bir tiyatro sahnesi olarak hizmet verecek'' diyen Topbaş, 18 Ocakta oyunların sahnelenmeye başlayacağını, ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını umdukları bir törenle de açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.





Topbaş, bu görkemli ve anlamlı salonu açarak seyirciyle buluşturmak istediklerini ifade ederek, ''Anlamlı salon; çünkü burası Muhsin Ertuğrul Sahnesi. Tiyatro sanatımızda oldukça önemli yer tutan bir sahne. Teknoloji boyutuyla ileri ve çok donanımlı. Tiyatro müdürlüğümüzün yönetiminin de bulunabileceği bir konsepte depolarıyla, kütüphaneleriyle, atölyeleriyle...'' diye konuştu.





Muhsin Ertuğrul Sahnesi yıkılıp yeniden yapılırken birtakım tartışma ve tepkilerin yaşandığını da anımsatan Topbaş, ''Çok ciddi baskılar yaptılar. Biz doğru bildiğimize inandığımız için buna karar verdik ve gerçekten bu kararlılığımızı gösterdik'' dedi.





Ortaya çıkan eserin de doğru yaptıklarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Topbaş, o dönemde sanatçıların samimi duygularını istismar eden siyasilerin var olduğunu dile getirdi.





Başlangıçtan günümüze Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu belgeseli



Topbaş, ''Bir mahalle baskısı oluşturulmaya çalışıldı. Biz de doğru yaptığımıza inandığımız için bu işe başladık ve bitirdik. Açılış günü için bir sürprizim olacak. Bunda da haklı olduğumu düşünüyorum. O sürpriz de Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun başlangıcından günümüze kadar olan evresini küçük bir belgesel olarak göstermek istiyoruz. Orada protesto edenler de var, onları da göreceksiniz'' diye konuştu.





Açılış günü ya da ardından siyasilerin yapılanları görüp özür dileme erdemliliğini gösterebileceklerini umduğunu dile getiren Topbaş, belgeselde yer alacaklarını duyan ve bundan rahatsız olan siyasilerin de olduğunun haberini aldığını da söyledi.





Topbaş, ''Bu bir belgesel. Kayıtlara girmesi önemli. Birileri gocunabilir, rahatsız olabilir. İnsanız neticede, 'yanlış yaptım' der, özür dilerse o orada kalır'' dedi.





Tiyatro sezonunun açılışında tiyatrocularla bir yemekte bir araya geldiğini ve orada da serzenişlerin olduğunu anımsatan Topbaş, ''Biz bu kadar samimi düşünüyoruz, bu kadar adım atıyoruz, bu kadar iş yapıyoruz, niyetlerimiz bu, bizi niye anlayamıyorlar diye düşündüm. Niye anlamak istemiyorlar? Hep sanat birilerine ait midir? Birileri mi çok daha iyi bildiğini zanneder? Başkaları bunu göremez mi? Nasıl ötekileşiyoruz diye buna hayıflandım'' diye konuştu.





Tepebaşı'ndaki TRT binası olarak da geçen alanda kültür merkezi yapma konusu üzerinde olduklarını anımsatan Topbaş, orada geçmişte var olan dram tiyatrosunu da kurmak istediklerini söyledi.





Sanata karşı olan veya sanattan anlamayan bir insanın bunları yapmayacağını dile getiren Topbaş, şöyle devam etti:





''Kırgın değilim. Yanlış yaptıklarını görebilmelerini düşünüyorum. Mutluyum, çünkü bir sonuç ortaya çıkarttık, bir netice aldık. Haklılığımız ortaya çıktı. Doğruluğumuz, samimiyetimiz ortaya çıktı. Biz dedik ki bunu 1 yıl içinde tamamlayacağız ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum.''





AKM'nin durumu



Taksim'de yine tartışmalara neden olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasına da değinen Topbaş, binanın yeniden yapımının engellendiğini ve orada da bir mahalle baskısı oluşturulduğunu söyledi.





Binanın projesini yapan Hayati Tabanlıoğlu'nun hocası olduğunu da hatırlatan Topbaş, ''Kendisine saygısızlık etmem. O dönemde düşünülmüş, kendine göre, kendi niteliği ve özelliği olan bir yapı. Kübik bir yapı. Kendine göre bir estetiği var, fakat İstanbul'a bir opera binası olarak simgeselliği yok'' dedi.





O dönemde AKM'nin bulunduğu alanla ilgili çeşitli spekülasyonlar da yapıldığını ifade eden Topbaş, ''O günlerde 'Buraya cami yapacaklar' dediler. Bu kadar ön yargı ve yargısız infaz olabilir. 'Yok buraya alışveriş merkezi yapacaklar, otel yapacaklar' dediler. Böyle bir güvensizlik olabilir mi? Bunu söyleyenler, bir yerden duymadıkları halde uyduran insanlar, 'Ben insanım' diye nasıl dolaşabiliyorlar? Bir yerden duymamışsınız, kendiniz uyduruyorsunuz ve yalan söylüyorsunuz'' diye konuştu.





Topbaş, AKM binasının yeniden yapılması durumu söz konusu olsaydı da şu sıralarda biteceğini, ya da bitme aşamasına geleceğini dile getirdi.





Muhsin Ertuğrul sahnesinin özellikleri



600 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan Muhsin Ertuğrul Sahnesi, 17 milyon TL'ye mal oldu.





Döner sahne ve orkestra çukuruna sahip sahnede, akustik özellikli ahşap kaplamalar, özel ses, ışık ve görüntü sistemleri, ayrıca özel mekanik sistemler bulunuyor. 11 adet idari, 6 adet sanatçı odası bulunan tiyatronun odalarında, makyaj bankoları, tuvalet ve duşlar da yer alıyor.





Salon içerisinde kurulan seslendirme sistemi de salonda yapılacak her türlü etkinliğe cevap verebilecek şekilde dizayn edildi. Salonda canlı müzik şovları, opera ve tiyatro gösterileri, dolby dijital surround sinema gösterimleri, seminer, kongre ve her türlü toplantı etkinlikleri yapılabilecek.

