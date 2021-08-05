Muhittin Böcek yangın bölgelerini ziyaret etti: İhtiyaçlarınızı tespit edip bir an önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır mahallelerinde yangından zarar gören alanları inceleyerek, "Tüm mesai arkadaşlarımla yanınızdayız. Eviniz, canınız, malınız, ağaçlarınız, ormanınız, anılarınız yandı. Sizin için buradayız. İhtiyaçlarınızı tespit edip bir an önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız. Yiyecek, içecek, giyecek, eşya yardımı ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, danışmanları ve daire başkanları ile birlikte yangından büyük zarar gören Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır mahallerinde incelemelerde bulundu.

9 gündür devam eden yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştığını söyledi.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Güzelbağ ve Bayır mahallelerindeki yangın mağdurlarının taleplerini dinleyen Başkan Böcek, “Tüm mesai arkadaşlarımla yanınızdayız. Eviniz, canınız, malınız, ağaçlarınız, ormanınız, anılarınız yandı. Sizin için buradayız. İhtiyaçlarınızı tespit edip bir an önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız. Yiyecek, içecek, giyecek, eşya yardımı ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

"Antalya'yı seven herkes bizimle "

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yangın bölgesinde bin 10 araç ve 2 bin 468 personeli ile birlikte gece gündüz çalıştığını anlatan Başkan Böcek, “Her gün çalışma arkadaşlarımızın sayıları artıyor. Yardımseverlerin sayıları artıyor. Herkes bizimle. Antalya ile kalbi atan; sevgisi, sevdası Antalya olan, yeşili seven, çevreyi seven, ormanı, canlılarımızı seven herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ormandaki canlıları, insanları korumak için gece gündüz asker gibi buradayız. Elimizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.