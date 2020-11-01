Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Enfeksiyon için yoğun tedavi uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup, genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerine yer verildi. 17 Ağustos'tan beri hastanede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, 25 Eylül akşamı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. TIKLAYIN - Rektör Özkan, Başkan Muhittin Böcek'in tedavi sürecini anlattı TIKLAYIN -