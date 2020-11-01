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Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

01 Kasım 2020 16:27

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ancak enfeksiyon bulguları nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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