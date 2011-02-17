-MÜHİMMAT DEPOLARI İNFİLAK ETTİ: 17 ÖLÜ DARÜSSELAM (A.A) - 17.02.2011 - Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'daki bir askeri üssün mühimmat depolarında meydana gelen patlamalarda 17 kişi öldü. Başbakan Mizengo Pinda, önce Gongo la Mbolo üssünün bir deposunda, daha sonra diğer depolarında patlamalar meydana geldiğini, bu patlamalarda 17 kişinin öldüğünü, 145 kişinin yaralandığını belirtti. Patlamaların bölgede paniğe yol açtığı, üs yakınında yaşayan yaklaşık 4 bin kişinin evlerinden kaçtıkları bildirildi.