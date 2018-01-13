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Mühendisliği bıraktı, babasının tamirhanesinde çalışmaya başladı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 3

13 Ocak 2018 14:35

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 3.5 yıl önce mezun olan Aykut Alpergin (28), sektörde ücretler düşük olduğunu görünce babasının oto tamirhanesinde çalışmaya başladı. Alpergin, \"Mühendisliği bitirdikten sonra bir yerde çalışmaya başladım. Fakat mühendislere verilen değer bayağı düşük olduğundan babamın mesleğini devam ettirme kararı aldım\" dedi.
Körfez ilçesinde oturan Aykut Alpergin, 2014 yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Alpergin mezun olduktan sonra bir süre bir işletmede çalıştı. Ancak, ücret düşük olunca Aykut Alpergin, baba mesleği oto tamircilğini sürdümeye karar verdi. Aykut Alpergin, babası Alaattin Alpergin\'in Yarımca Küçük Sanayi Sitesi\'ndeki oto tamirhanesinde çalışmaya başladı. Sektörde mühendislere düşük ücretler verildiğini söyleyen Aykut Alpergin, şöyle dedi:
\"Elektronik haberleşme mühendisiyim. Mühendisliği bitirdikten sonra biraz iş aradım. Bir yerde de çalışmaya başladım. Fakat mühendislere verilen değer bayağı düşük olduğundan dolayı babamın mesleğini devam ettirme kararı aldım. Bunda da babamın desteğini çok ciddi anlamda gördüm.\"
Aykut Alpergin küçüklüğünden itibaren babasının iş yerine gelmesi nedeniyle zorlanmadığını belirterek, şöyle konuştu:
\"Çocukluğumdan itibaren dükkana gidip- gelen bir insanım. Üniversite bittikten sonra bunda da pek fazla zorluk çekmedim. Halen devam ediyorum. Zorlukları tabii ki var. Bunları güzel bir şekilde atlatıyoruz. Araçların mekanik tamirini yapıyoruz. Her araca bakıyoruz. Babam, Körfez\'in en eski ustası olduğundan dolayı bir çevresi var. Bundan dolayı da ciddi anlamda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normalde okurken de ben tatillerde, hafta sonları gelip gidiyordum. Şimdi tüm zamanımı burası için harcıyorum.\"

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