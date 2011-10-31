-Mühendis Caner'in öldüğü paraşüt kazasında 9 yıl istemi FETHİYE (A.A) - 31.10.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, mühendis Caner Güler'in, yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yaparken yaklaşık 600 metreden düşerek ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, makine mühendisi Caner Güler'in Babadağ'dan tandem uçuşu yaparken yaklaşık 600 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede, Caner Güler ile birlikte tandem uçuşunu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Murat Yeşilbaçar'ın asli kusurlu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Şüpheli pilotun uçuş öncesi bilgilendirme yapmadığı, fiziki kontrolleri yapmadan, maktul olan yolcusunu uçuşa hazırlamadan, acele ile bacak kolonlarının bağlantısını yapmadan uçuşa kalktığı, böylece maktulün harnese tam olarak oturamadığı, 3-4 dakika boyunca maktulün düşmemek için uğraştığı, sonrasında paraşütten kayarak 500-600 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü ve düşmeye bağlı gelişen sebeplerden dolayı öldüğü anlaşılmıştır. Böylece şüphelinin üzerine atılı bulunan taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği, şüphelinin profesyonel olarak işini icra etmesi nedeniyle bahsedilen önlemleri almayıp gerekli kontrolleri yapmamak suretiyle, bilinçli taksir haliyle atılı suçu işlediği, delillerden anlaşılmıştır.'' İddianamede, sanık Murat Yeşilbaçar'ın, ''bilinçli taksir sonucu ölüme sebebiyet vermek'' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. -Olayın geçmişi- Bursa'dan eşi Miray Beğendi Güler ile 1 Eylül'de tatil için Fethiye'ye gelen 27 yaşındaki İnşaat Mühendisi Caner Güler, pilot Murat Yeşilbaçar'ın şirketi ile Babadağ'dan uçuş yapmak için anlaşmıştı. Babadağ'a eşi ile birlikte ilgili şirket tarafından çıkarılan Caner Güler, uçuş sırasında pilot Yeşilbaçar'ın önünden kayıp yaklaşık 600 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Yeşilbaçar tutuklanmıştı.