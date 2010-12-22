-MUHATABIMIZ MELİH GÖKÇEK DEĞİL ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Eski Ankaragücü Kulüp Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, ''Muhatabımız Melih Gökçek değil'' dedi. Ankaragücü Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir araya gelme çağrısına karşılık Yıldırım, ''Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, bu konudaki muhatabımızın Sayın Melih Gökçek olamayacağı, kulübümüzün varlığı ve geleceği için çok önemli gördüğümüz konuların oldu bittiye getirilmesine mahal verilmemesi, bu görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmayacağının bilinmesi ve yönetim kurulunun perşembe günü istifasını da açıklayacağı göz önünde bulundurularak, söz konusu görüşmeye katılmama kararı vermiş bulunuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun perşembe günü istifa kararını duyurmasından sonra da konumlarını camiayla paylaşacaklarını kaydetti.