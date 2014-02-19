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Muharrem'in ölümünde 2 sağlıkçı kusurlu bulundu

Van'da yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybeden ve bir çuvala konularak babasının sırtında kilometrelerce taşınan küçük Muharrem'in ölümüne dair soruşturma sonuçlandı

19 Şubat 2014 19:26

Sağlık Bakanlığı, kardan kapanan yol nedeniyle hayatını kaybeden ve cenazesi babası tarafından çuvalda taşınan 1.5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümünde acil tıp teknisyeni ve 112 Acil Servis hekimini kusurlu bularak görev yerlerini değiştirdi.

Olay 1 Şubat akşamı Gürpınar İlçesi'ne 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yalınca Köyü Çeli Mezrası'nda meydana geldi.

Köye 16 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada oturan 7 kişilik Taş ailesinin 1.5 yaşındaki çocukları Muharrem Taş, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle rahatsızlandı. Aile, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyince, ilgilileri telefonla arayarak yardım istedi. Aile, görevliler gelir umuduyla beklerken, minik Muharrem, saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Taş ailesinin, gece olması ve ağır kış şartları nedeniyle rahatsızlanan çocuklarını yürüyerek mezradan köye indirmeyerek, görevlilerin gelmesini bekledikleri belirtildi. Ailenin haber vermesi üzerine Van'dan gece yarısı yola çıkan yakınları, araçlarla sabaha karşı köye, geri kalan ve kapalı olan yolu ise 4 saat yürüyerek mezraya ulaştı. Otopsi işlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için, minik Muharrem'in cenazesini ise bir çuvala koyup sırtlarında taşıyan aile, yine yürüyerek 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca Köyü'ne geldi. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi 'nde otopsisi yapıldıktan sonra Van'daki Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Bakanlık soruşturmanın sonucunu açıkladı

 

DHA'nın duyurduğu bu haberde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme ve soruşturma tamamlandı. Sağlık bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından bugün yapılan açıklamada, Muharrem taş'ın ölümü ile ilgili olarak Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatı ile yapılan soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Van 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli bir Acil Tıp Teknisyeni ile 112 hekiminin görev kusuru bulunduğu anlaşıldığından, ilgili kişiler hakkında gerekli disiplin cezalarının verilmesi ve görev yerlerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Jandarma Karakolu ile İl Özel İdare Şantiye görevlileri hakkında gerekli incelemenin yapılması için raporun bir örneği Van Valiliğine gönderilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

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