Cemil Çiçek: Anayasa değişikliği 2 partili uzlaşıyla veya 2 şekilde yazılarak referanduma götürülebilir

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 1 Kasım seçimlerinde AKP’nin tek başına iktidar olmasını sağlayacak 317 milletvekili çıkarmasının ardından başlayan başkanlık tartışmaları üzerine TBMM Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek’in belli konularda anlaşmak şartıyla 2 parti veya 4 parti ile anayasa değişikliğini gerçekleştirebileceklerini söylediğini aktardı.

Sarıkaya, AKP'nin önde gelen 3 ismiyle yaptığı görüşmeler sonucunda başkanlık tartışmasını kısa süre içerisinde sonlandırıp, kendi mecraları içinde tutmakta kararlı olduklarını söyledi ve “Seçmenin oy verirken acil sorunlarının çözümüne dönük beklentilerinin baskın olduğu bir ortamdan çıkmışken, böyle bir tartışmanın içinde kendilerini bulmuş olmaktan da mutsuzlar” dedi.

Sarıkaya’nın Habertürk'te “Öncelik sıkışması” başlığıyla yayımlanan (6 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Baştan söyleyeyim, siyaset öncelikli gündem sıkışması yaşıyor.

Seçimin hemen ardından başlayan Anayasa ve başkanlık sistemi tartışmasından AK Parti de hoşnut değil.

Partinin önde gelen 3 ismiyle dün farklı zamanlarda yaptığım sohbetlerden çıkardığım sonuç şu ki, tartışmanın bu noktaya taşınmış olmasından rahatsızlar.

Dolayısıyla tartışmayı kısa süre içinde sonlandırıp süreci kendi mecrası içinde tutmakta kararlılar.

Seçmenin oy verirken acil sorunlarının çözümüne dönük beklentilerinin baskın olduğu bir ortamdan çıkmışken, böyle bir tartışmanın içinde kendilerini bulmuş olmaktan da mutsuzlar.

Ancak bütün bunlar, yeni bir Anayasa’nın yapılması gerektiğine dönük ısrarlarından geri adım atmalarını da beraberinde getirmemiş.

Tam tersine, bu dönem bir Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi konusunda da formül arayışı içindeler.

Bunun başında da Anayasa’nın bazı maddelerinin metin dışına taşınması, bazı maddelerinin gerekirse değişik zamanlarda ayrı oylanmasına kadar uzanan farklı formül arıyorlar.

Bunun içinde Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi sonrası fiilen birçok aşaması tamamlanmış gibi duran yarı başkanlık sistemi için Anayasa’nın uygun hale kavuşturulması da var.

Ancak değişiklik için aradıkları yöntem, geçen dönem her partinin eşit sayıda katıldığı Anayasa Değişiklik Komisyonu modeli olmayacak.

Zor aritmetik

Peki, böyle bir dönemde TBMM bir Anayasa değişikliğine imza koyabilir mi?

Geçen dönem bu konuda en büyük emeği sarf eden eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek idi.

Çiçek, dünkü sohbetimizde yaşadığı zorluklara dikkat çekti, siyasi partilerin üyeleri arasında dahi anlaşmazlık olduğunu anımsattı.

Anayasa değişikliğinde 4 partili uzlaşı arayışından sonuç alınamadığını, 2 partili uzlaşıyla veya bir maddenin iki farklı şekilde yazılarak referanduma götürülmesinin de denenebileceğini belirtti.

Ancak gelinen noktada, içinde bulunulan konjonktüre de dayalı olarak zorluklarına dikkat çekti.