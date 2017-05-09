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Muharrem İnce'den sert çıkış

"Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım"

09 Mayıs 2017 00:24

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Twitter'dan sert açıklamalarda bulundu.

İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Saray düzenine muhalefet edersen dış mihrakların, basiretsiz CHP yönetimine muhalefet edersen sarayın adamısın! Alayınıza Hayır!

"Bana Sarayın talimatıyla hareket ediyorsun diyen kişinin alnını karışlarım, dünyayı dar ederim, basiretsizliğinizi iftirayla kapatamazsınız.”

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın ihraç talebinin görüşüldüğü toplantıda, “Saray düğmeye bastı, bazı milletvekili arkadaşlarımız da buna alet oldu” dediği basına yansımıştı.

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