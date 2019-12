-MUHARREM İNCE'DEN İDDİALARA YANIT TBMM (A.A) - 24.02.2011 - Bir gazetede yer alan ve telefon kaydının deşifresi olduğu belirtilen haberde adı geçen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, konuşmada geçen iddiaların tamamını, ''yalan, iftira ve tertip'' olarak nitelendirdi. ''Bu ahlaksız proje, CHP içerisinde çatışma tuzağıdır'' diyen İnce, yargı önünde hesap soracağını bildirdi. İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, İsmet İnönü'nün ''Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur'' sözüyle başladı. İnce, facebook ve internet dünyasının kendisini ''cesur yürek'' diye tanımladığını, konuşmaya devam edeceğini belirtti. Muharrem İnce, ''Türkiye'nin içinde bulunduğu kaos ortamında, ülkenin tek umudu ve direnç noktası CHP'ye karşı, hayasız, ahlaksız, şerefsiz ve alçakça bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını'' öne sürdü. Bunların ne ilk ne de son olacağını, bundan sonrasının da geleceğini ifade eden İnce, bir kale gibi dik durmaya devam edeceklerini söyledi. ''Böl, parçala, yönet, birbirine düşür, yok et senaryolarının senarist ve uygulayıcılarının, seçime yaklaşıldığı bu dönemde CHP'yi, kendi hayasız ve ahlaksızca kurdukları tuzağa düşürebileceklerine inandıklarını'' belirten İnce, şöyle devam etti: ''Bugün bir gazetede yer alan, güya şahsımı hedef alan ancak asıl CHP'yi hedef alan bir haberle karşı karşıyayız. CHP, bu ucuz ve düzeysiz senaryoları tarihinde çok görmüş, defalarca yaşamıştır. Bu senaryoyu yazanları ve uygulayıcılarını hepimiz çok iyi biliriz. Kamuoyunun önünde, gazetede geçen haberde iddia sahibi, haber yapan, yorumlayan kim varsa yargı mercileri nezdinde iddialarını kanıtlamaya davet ediyorum. Bu ahlaksız iftiralarla ilgili açacağım davalarda, yargı önünde de bu iddialarını kanıtlama fırsatı vereceğim onlara. Bu ahlaksız proje, CHP içerisinde çatışma tuzağıdır. Bunların tamamı, yalan, iftira, tertiptir, söylenenler alçaklık, söyleyenler alçaktır. CHP, bu tuzaklara düşmeyecek kadar siyasal birikim sahibidir. Zekeriya Öz'e sesleniyorum; sizin titrinizin önündeki C harfi, Cumhuriyet kelimesini ifade ediyorsa sizi Cumhuriyet'in savcısı gibi yürekli olmaya davet ediyorum. Ama o C, başka bir şeyi simgeliyorsa onu bilemem. Öz, meni muhakeme zırhından arınsın, onun titrinin önündeki C harfinin Cumhuriyet'i ifade etmediğini kanıtlamaya hazırım. Hiçbir dokunulmazlık zırhına sığınmaksızın, üretilen senaryoların yalan ve iftira tertiplerini, halen bağımsız olabileceğine inanmak istediğim yüce yargı önünde hesabını soracağım.'' -''SAVCI BUNU SIZDIRIYOR''- İnce, bir bürokratın telefonunun dinlenmesi ve bürokratın bir iş adamına, ''Senin enerji işini hallederim, şu genel müdür tanıdığım'' demesi halinde, genel müdürün suçlu olup olmayacağını sordu. İki kişi arasında telefon konuşması geçtiğini, olaya müdahil olmadığını, kendisinin konuşmadığını vurgulayan İnce, doğru ya da yanlış bir iddiada bulunulduğunu söyledi. İnce, ''Savcı bunu sızdırıyor. Ne demek istiyor burada? Diyor ki; AKP'nin derdi, CHP içerisinde sorun çıkarmak. Savcı da buna yardımcı oluyor. Böyle bir tezgah'' diye konuştu. İnce, sabah haberi okuduğunda konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığını, Kılıçdaroğlu'nun da ''Canını sıkmana gerek yok, bunlar kafaya takılacak şeyler değildir. Moralini bozma, çalışmaya devam et'' dediğini iletti. İnce, Parti Meclisi toplantısı öncesinde ise yanına gittiği Kılıçdaroğlu'nun, ''Hala bununla mı meşgulsün? Yapacağın bir iş var, gazeteye, muhabirine, savcıya suç duyurusunda bulun, konuyu yargıya taşı. Ayrıntılarla ilgilenme'' dediğini aktardı.