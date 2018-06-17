Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Reytingi sana ben katarım, hava durumu senden fazla izlenmiş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine yönelik olarak "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. İnce, "Reytingi sana ben katarım, hava durumu senden fazla izlenmiş" dedi.

İnce, Erdoğan'ın kendisine "Dördüncü köprüyü nereye kuracaksın" dediğini hatırlatarak "Bak Erdoğan. Ben Edirne'den Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum" diye konuştu.

Mitingi canlı yayınlayan CNN Türk'ün, İnce'nin “Ziraat Bankası 1 milyar dolar krediyi medya patronuna vermeyecek, çiftçiye verecek” ifadesinden sonra reklama girmesi dikkati çekti.

Tunceli mitinginde konuşan İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Anladım ki FETÖ'nün giremediği tek il Tunceli bunun nedenini daha iyi anladım.

-Türkiye özgür olacak Munzur özgür akacak.

-Ben CNN'e çıktım Erdoğan'da çıktı. Reytingleri kotrol ettik Erdoğan'ın 14 benim ki 44. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş.

-Reytingi sana ben katarım. Benim 4'te 1'im kadar izlenmişsin. Gel benimle canlı yayına çık da havan olsun biraz.

-Elindeki telefonlar 69 yılında NASA'nın bilgisayarlarından 10 kat daha güçlü. Geleceğe yönelik işler yapacağız dedim. Çocuklara dil eğitimini nasıl yapacağız. Resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Üçünüsü Uluslarası bir dil öğreteceğiz.

-Diyor ki 'Soruyorum din eğitimini nasıl yapacaksın?' Şöyle yapacağız. Türkiye'de muhafazakar bir kesim var. Diyor ki ben fıkıh kelam derslerini de istiyorum başüstüne diyeceğiz. Seçmeli olarak vereceğiz. Başkası da diyor ki ben zorunlu din dersi istemiyorum. Hay hay sana da vermeyeceğiz.

-Ben hemşeriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktım yenildin.. Birdaha çıktım yine yenildim. Bugün cumhurbaşkanı adayıyım bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz.

-Bütün adayları ziyaret ettim. Erdoğan'ı ziyaret ederken dedi ki' Kemal bey seni harcadı' dedi. Valla Kemal bey beni değil seni harcadı dedim. Ben cumhurbaşkanı olacağım dedim.

-Türkiye'nin hali içler acısı. At izi it izine karıştı.

-Onların yanında devletin bizim yanımızda milletin gücü var.

-3 bin 600' vereceğim diyorum 16 sene sonra aklı başına geliyor. 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım diyorum aynısını diyor.

-İnsanları ayrıştırma diyorum. Bana 4. köprüyü nereye kuracaksın diyor. Bak Erdoğan. Ben Edirne'den Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum.

-İnce hastalık korkusu menüyü bile değiştirdi. Kek diyordu şimdi başka şeyler de ekledi. Bana diyorki 'bay Muharrem'. Elitist yapmaya çalışıyor beni. Ben köy çocuğuyum, Saraylı olan sensin.

-'Senin mitingte biri bayıldı doktor çağırdın Erdoğan başına su dökün dedi' diye biri anlattı. 'kime oy vereceğimi artık biliyorum' dedi.

-Erdoğan'ın benim karşıma çıkmasını ister misiniz? Reyting rekor kırar mı? Gel Tuncelileri kırma.

-Üniversite öğrencileri sizi FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz. 81 milyonuncumhurbaşkanı olacağım. cumhurbaşkanı alehide tweet atamayan bir gençlikten hayır gelmez bu memlekete. Bankaları yeniden yapılandıracağız.

-En düşük en yüksek emekli maaşı arasında 8,9 kat fark var. 2 kat düzeyince indireceğiz bu farkı.

-Benim cumhurbaşkanlığımda devlet kemer sıkacak. 40 milyar dolar Suriyelilere buldun. 2 Milyon dolar Saray'ına buldun.

-Marmaris'e 300 odalı yazlık Saray yaptırıyor. Orayı engelli çocuklara tahsis edeceğim.

-Bir Fizik öğretmeni olarak söylüyorum. Kimsesiz çocuklar var yurtlarda. 18 yaşına kadar yurtlarda barınıyor. 18'i doldurduğu gün devlet bunları kapının önüne koyuyor. O yurtlarda yetişmiş çocukları devlet kadrosuna alacağım. Başı açık kapalı demeden 3,5 bin çocuk avrdır. 81 milyon Türkiye bu çocuklarına bakamıyorsa yazıklar olsun o devlete.

-Binali Yıldırım. Ne dedi 'Tunceli 'tamam' dedi' diyor. Allahtan onun neşesi var seçimde. Başbakanlık bitiyor. Bir insan kendi kendini bitirmek için miting yapar mı?