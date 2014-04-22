Muharrem İnce'den AKP'nin Yalova adayı Yakup Koçal'a: Utanmaz adam!

CHP'li Muharrem İnce, Yalova'daki toplu yemekte kendisinin de bulunduğunu söyleyen AKP Yalova Belediye Başkan adayı Yakup Koçal'a seslenerek ''Utanmaz adam... Yalan söyleme, yalancı' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP Genel Merkezi'ne ait parti otobüsünün üzerine, Belediye Başkanı Vefa Salman ve İl Başkanı Özcan Özel ile birlikte açıklama yaptı. İnce, 30 Mart'ta sandıkta galip geldiklerini, rakiplerinin İlçe Seçim Kurulu'na gittiğini, orada da yendiklerini söyledi. CHP'li Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"İl Seçim Kurulu'na gittiler orada da yendik. Sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)gittiler. Yalova'da kimin belediye başkanı olacağına Ankara'daki hâkimler değil, Yalova'da yaşayanlar karar verir. Ne yaparsa yapsınlar, kimi devreye sokarsa soksunlar, sonunda sandık yok mu? Millet sandığa gitmeyecek mi? Gidecek. O zaman hiç boşuna uğraşmasınlar."

Belediye Başkan adayları Vefa Salman'ın göreve başlayınca önüne faturaların geldiğini, 1 milyon TL'lik yemek faturalarının geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"75 bin porsiyon yemek. Seçmen sayısından fazla. 'Bunları ben ödemem' deyince eski belediye başkanı çıktı dedi ki; 'Ben o yemekleri fakir fukaraya yedirdim.' Sonra geçti, 'Ben onu öğrencilere yedirdim' dedi. Dün akşam da televizyona çıkmış diyor ki; 'Protokol yemeğiydi, Muharrem İnce de yedi' diyor. Bu utanmaz adama sesleniyorum; 'Utanmaz adam, sen bu milletin parasını yedin. Sen bu milletin su parasını, emlak vergisini seçim kampanyanda harcadın. Bu dönemde bir kez yemeğe gittim. Karadenizliler Gecesi'ne gittim. Ankara'daydım o zaman belediye başkan adayı olan Vefa Salman arkadaşım beni aradı, 'Karadenizliler Gecesi'ne gideceğiz' dedi. 'Kimle geleyim' dedim. 'Grup Başkanvekilimiz Akif Hamza Çebi, Trabzonludur. O da gelirse iyi olur' dedi. 'İyi' dedim. Telefon açtım 'Vefa kaçta gidiyoruz?' dedim. O ise, 'Akşam 8 gibi gidiyoruz' dedi. Ben ise, 'Bak bu Yakup Koçal'a güven olmaz. Bu yemeklerin parasını belki belediyeden veriyordur, bilet aldın mı?' dedim. Vefa ise, 'Merak etme, ben yaş tahtaya basmam, 30 tane bilet aldım' yanıtını verdi. 30 bilet aldık, 20 kişiyle gittik. Parası Vefa Salman'ın cebinden ödenmiştir. Onun haricinde hiçbir yemeğe gitmedim. Yalan söyleme, yalancı."

Yalova'da 25 Mayıs'ta 100 bin kişinin katılımı ile miting yapacaklarını, seçimleri ise 15 bin oy farkla kazanacaklarını iddia eden CHP'li İnce, "Tarih yazarak seçim kazandık. 1 Haziran tarihinde şimdi yeni bir tarih yazacağız" şeklinde konuştu.

AKP’nin, "Kısıtlılar, zihinsel engelliler yani oy kullandı" gerekçesiyle itiraz ettiğini belirten İnce, "Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Çünkü biz mahkemelere, Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Yalovalılar 1 Haziran'da öyle ders verecek ki herkes görecek" dedi.

Vefa Salman, AKP’lilerin kendisine yaptığı 'garip' ve 'zavallı' yakıştırmasını eleştirirken YSK'nın seçimleri iptal etmesi kararından sonra kendisini Yakup Koçal'ın arkadaşı olan Cengiz Dereli'nin arayıp tehdit ettiğini öne sürdü. Salman, "Bende sadece Allah korkusu var. Ölümden de korkmuyorum" dedi.