Muharrem İnce: 'Yetmez ama evet'çilere kapak olsun

T24 - CHP Grup başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ile Muharrem İnce, Anayasa Mahkemesi’nin kendilerine 6 bin TL ceza vermesine tepki gösterdi. İnce, “Bu kış faşizm gelecek demiyorum, bu kış faşizm geldi. Bütün bunlar, yetmez, ama evetçilere kapak olsun” dedi.



Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ceza!





Tarhan da yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



“Halkımız bilmelidir ki, CHP zindanlara atılan milletvekilleri ile, fezlekelerle, para cezaları, Anamuhalefetin yönettiği belediyelere yönelik baskı ve zulümlerle susturulamayacak kadar güçlüdür. Halkımızın gücü ve desteği ile hukuk ve demokrasi mücadelemiz bugünden itibaren daha da ivme kazanacaktır. Baskıların arttığı yerde mücadelenin de bayraklaşacağı unutulmamalıdır.”





