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Muharrem İnce yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı: Ben bitmedi demeden bitmez!

"Umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yok, çok iyi hazırlanacağız ve başaracağız"

13 Temmuz 2018 04:10

24 Haziran seçimlerinde yüzde 30 bandını geçerek partisinden 8 puan fazla oy alan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. 

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan İnce  ''Benim 15 milyon insana borcum var, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım, ben bitmedi demeden bitmez, başka partiye oy verip Cumhurbaşkanlığında bana oy verenler var" açıklamasında bulundu. 

Programın ardından Twitter'dan da benzer bir mesaj paylaşan İnce "Umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yok. Zafer hazırlanmaktır. Çok iyi hazırlanacağız ve başaracağız. Buna inancım sonsuz. Birlikte mutlu, umutlu ve zengin bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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