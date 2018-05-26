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Politika

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

ANKARA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına ara vererek eşi Ülkü İnce ile birlikte alışverişe çıktı

26 Mayıs 2018 15:22

ANKARA, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına ara vererek eşi Ülkü İnce ile birlikte alışverişe çıktı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Ankara’da, sabah saatlerinde eşi Ülkü İnce ile alışverişe çıktı. Evlerinin karşısındaki markete giden çift, iftar için alışveriş yaptı. İnce çifti, tezgahlardan tek tek seçtikleri iftariyelik ihtiyaçlarının ücretini ödedikten sonra ellerindeki poşetlerle yürüyerek evlerine döndü. İnce çifti, kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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