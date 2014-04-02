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Muharrem İnce Üsküdar'a gidecek

Yalova'nın oyların yeniden sayımı sonucu CHP'ye geçmesinde rol oynayan Muharrem İnce oy sonuçları hakkında tartışma süren Üsküdar'a gideceğini açıkladı

02 Nisan 2014 23:39

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes’in “sandıkta kazandığımızı masada vermeyeceğiz” dediği seçim sonuçları ile ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Üsküdar’a gideceğiniz açıkladı. Muharrem İnce, AKP’nin bir oy farkla seçimi kazandığının açıklanması üzerine Yalova’ya gitmiş, yeniden sayım sürecine dahil olmuştu.

Yalova’da belediye başkanlığı seçimini AKP adayı Yakup Koçal’ın 1 oy farkla kazandığının açıklanması ardından CHP, 1137 numaralı sandıkta partilerine çıkan 154 oyun 1 olarak görüldüğünü, oylarının HDP’ye yazıldığını belirterek itirazda bulunmuştu. Ardından AKP de 59, CHP de 65 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasını istemişti. İtirazları kabul eden Yalova İl Seçim Kurulu ise 124 sandıkta yeniden sayım yapılmasını kararlaştırmıştı.

Gece boyunca devam eden ve sabaha karşı biten sayım sonucu Yalova Belediye Başkanlığı’nı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Vefa Salman’ın 6 oy farkla kazandığı açıklandı.

Süreci başından itibaren yerinde takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bu yoğun dönemde itiraz ve yeniden sayım sürecini yerinde takip etmişti. İşlemlerin yürütüldüğü Yalova Adliyesi'nin koridorlarında sandalye üstünde sabahlayan İnce, aynı bina önünde bekleyen partililerin yaktığı ateşle ısınmıştı.

Yalova'da CHP Adayı'nın kazandığının açıklanmasının ardından Tweet atan Muharrem İnce, "Birazdan Üsküdar'a geçeceğim" dedi.

CHP, Resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayının seçimi kazandığı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde oy sayımında hata olduğu gerekçesiyle seçim kuruluna itirazda bulunmuştu.

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