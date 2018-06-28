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Muharrem İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

İnce, 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre yüzde 30,6 oy aldı

28 Haziran 2018 18:25

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek" mesajını verdi.

Seçim kampanyası süreci boyunca çekilen görüntülerle hazırlanan videoyu paylaşan İnce, şunları yazdı:

"Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek."

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İnce'den teşekkür mesajı: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

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