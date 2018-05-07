Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile saat 17.30'da görüşecek.

Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini dile getirmişti. İnce'nin ilk görüşmesi Karamollaoğlu ile olacak. İnce, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme 17.30'da başlayacak.

Karamollaoğlu'nun adaylık için gerekli 100 bin imzayı aştığı 135 bin rakamına ulaştığı belirtiliyor.