Muharrem İnce: Tarihsel birikimimizi 'dostum Putin' siyasetine sıkıştıran Erdoğan’ın dış politikası Türkiye’yi her yönde çıkmaza soktu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İktidara dış politika konusunda eleştiriler yönelterek, "Tarihsel birikimimizi “dostum Putin” siyasetine sıkıştıran Erdoğan’ın dış politikası Türkiye’yi her yönde çıkmaza soktu" dedi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İnce, "Rusya gibi büyük bir toplumun bugün saldırgan ve yağmacı sıfatlarıyla anılması üzüntü vericidir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İnce, “Puşkin, Dostoyevski, Çehov, Gogol, Çaykovski, Rahmaninov ve Ayvazovski gibi dünya çapında yazarlar, bestekarlar, ressamlar yetiştirmiş Rusya gibi büyük bir toplumun bugün saldırgan ve yağmacı sıfatlarıyla anılması üzüntü vericidir” dedi.

İnce, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Başta ülkemiz olmak üzere bütün Batı ülkeleri Rusya'daki sağ duyulu ilerici güçleri desteklemelidir"

“Eski Çarlık Rusyası hayalleri gören Kremlin liderliğinin etrafındaki ülkelere ve halklarına; daha önemlisi kendi halkına verdiği zararın önlenebilmesi amacıyla başta ülkemiz olmak üzere bütün Batı ülkeleri Rusya'daki sağ duyulu ilerici güçleri desteklemelidir."

"Ateşkes ilan edip görüşmelere başlanmalı"

"Çatışmalarda sivillerin daha fazla zarar görmemesi amacıyla uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü ilkesi temelinde Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarına saygılı olacak şekilde bir çözüm için ateşkes ilan edip görüşmelere başlanmalıdır."

"Buna dış politika denmez, buna maceracılık denir"

"Tarihsel birikimimizi “dostum Putin” siyasetine sıkıştıran Erdoğan'ın dış politikası Türkiye'yi her yönde çıkmaza soktu. Buna dış politika denmez, buna maceracılık denir. Pek çok alanda olduğu gibi dış politikada da Atatürk'ün diplomasi geleneğine dönmek tek çaredir."