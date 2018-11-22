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Muharrem İnce: Sandık konulmadan 'gel adayımız ol' denilirse aday olmam

Kaan ULU, ANKARA (DHA) - Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından konuştu

22 Kasım 2018 15:59

Kaan ULU, ANKARA (DHA) - Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi\'ndeki görüşmesinin ardından konuştu. Muharrem İnce, eğilim yoklaması olması halinde aday olabileceğini;  sandık konulmadan \'gel adayımız ol\' denilirse aday olmayacağını söyledi.

İnce şunları söyledi: \"Genel Başkan\'a bildiklerimi, kaygılarımı aktardım. Ön seçim yerine eğilim yoklaması gerektiği görüşündenim. Şimdiden İstanbul\'a sandığa koyalım, üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Türkiye derdindeyim, eğilim yoklaması olursa İstanbul\'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa, yarışa girerim. Sandık konulmadan \'gel adayımız ol\' denilirse aday olmam.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İnce\'nin açıklaması

 

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