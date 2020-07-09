Muharrem İnce: Özel bir şirkete ait patlamayan havai fişekleri taşırken şehit olmak; fabrikası var, nasıl taşınıp imha edileceğini bilen yok mu?

CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da 3 Temmuz!da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamadan arta kalan atık malzmeleri imha etmek amacıyla taşındığı sırada yaşanan ikinci patlamayla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fabrikanın özel bir şirkete ait olduğunu belirten İnce, "Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu? Yazık" diye yazdı.

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde 3 Temmuz'da patlama meydana gelen fabrikanın atık malzemelerini imha etmeye götürmek için taşıyan kamyon patladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın malzemeyi kamyondan indirme esnasında gerçekleştiği belirtilirken, 3 jandarmanın şehit olduğu, 6 personelin de yaralandığı duyuruldu.

"Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu?"

Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Sakarya’da özel bir şirkete ait patlamayan havai fişekleri taşırken şehit olmak... Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu? Yazık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize şifa diliyorum."

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