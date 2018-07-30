Muharrem İnce: Örgüt karar vermiş, bu kurultay olacak

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'de delegelerin topladıkları imza sayısının Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, "Örgüt karar vermiş. Bu kurultay olacak, olmalı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk delegelerin bu kadar imza toplaması" dedi.

İnce, "Türkiye’yi yönet diyenler şimdi bana partiyi mi vermiyorsunuz? Örgütün vicdanına bırakıyorum. Biraz akıl biraz zeka. Erdoğan mevcut yönetimden memnun değil mi? Ben onu düşüremedim ama salladım" şeklinde konuştu.

Halk Tv'de konuşan İnce'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır.

- 1250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek, bizim hedefimizi Türkiye’yi mi, yoksa CHP’yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy’ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni de kazanmak mı?

- Herkes gözünü Çankaya’ya, Konak’a, Beşiktaş’a, Narlıdere’ye dikmiş. Dokuz seçimdir aynı şeyi yapıp farklı sonuç alamayız.

- Bu gidişle martta kamyon duvara çarpacak. Sekiz-dokuz ay zamanımız var. Bana ‘Yerel seçime kadar bekle, sonra CHP genel başkanı’ olursun diyorlar. Ortada bir yaralı var. Buna serum takalım diyorum. Bunu tedavi edebiliriz, zamanımız var.

- İmza vermeyen delegeleri notere davet ediyorum, kurultay yapmaya mecburuz. Koltuk derdinde değilim. Türkiye’nin, CHP’nin önündeki engelleri söylüyorum.

- CHP yönetimi güvenoyunu kaybetmiştir. Ben 10 gündür hiçbir yerde konuşmadım. İmza nasıl geri çekilir? Hepsini takip edeceğiz. Çekildi nereye gitti, oraya bakacağız.

- Özgür Özel milletvekili olduğu şehirde 18 delegenin 18’i imza vermiş. Ama Özgür Özel ‘Kurultaya gerek yok’ diyor.

- Örgüt karar vermiş. Bu kurultay olacak, olmalı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk delegelerin bu kadar imza toplaması.

- Türkiye’yi yönet diyenler şimdi bana partiyi mi vermiyorsunuz? Örgütün vicdanına bırakıyorum. Biraz akıl biraz zeka. Erdoğan mevcut yönetimden memnun değil mi? Ben onu düşüremedim ama salladım.

- Sayın genel başkanımız Yenikapı’ya, Saray’a gitmişti. Çelişen ben değilim.

- İmza toplama sürecinde çok çirkin şeyler yaşanıyor. Hesap vermesi gerekenler hesap vermiyor. Parlamentoda ana muhalafet kalmadı artık. Yeni düzeni kavrayalım, kendimizi buna karşı şekillendirelim.

- Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Beş yıl sonra bence aday olmayacak. O zaman koltuktan ayrılmalıdır. Ben genel başkan olursam cumhurbaşkanı adayı olacak mıyım? Aday adayı olacağım. Üyelerin önüne sandık koyacağız.“