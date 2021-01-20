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Politika

Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi' partileşiyor; planlanan tarih ve isim belli oldu

20 Ocak 2021 11:44

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", önümüzdeki aylarda "Memleket Partisi" adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. İnce'nin yanında, partisini kurduktan sonra CHP'li bazı isimlerin de yer alacağı ileri sürülüyor.

Memleket Hareketi olarak 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunması bekleniyor. Partinin adının "Memleket Partisi" olacağı belirtiliyor.

AA'nın haberine göre; bazı eski CHP milletvekillerinin yanında yer aldığı İnce'ye, CHP'li mevcut milletvekillerinin bazılarından da destek gelebileceği ifade ediliyor. İlk etapta CHP'li 3 ismin Memleket Partisine katılacağı, bu sayısının daha sonra artabileceği kulislerde konuşuluyor. Bu arada İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'in de İnce ile beraber hareket edeceği öğrenildi.

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