Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın 11'inci Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası, politika faizini yüzde 16 seviyesinden yüzde 15'e çekmesini değerlendirdi. İnce, "Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

TCMB, PPK sonrası, politika faizini yüzde 16 seviyesinden yüzde 15'e çekmişti. Faiz kararı sonrası dolarda ciddi fiyatlanmalar gözlenmişti. Twitter'dan paylaşımda bulunan İnce, konuya ilişkin "Memleket sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.

İnce'nin paylaşımı şöyle: