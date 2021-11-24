Muharrem İnce: Memleket yangın yeri; TOBB Başkanı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için mi konuşamıyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dövizdeki sert yükselişin ardından ekonomideki gidişat Türkiye'nin en önemli gündemiyken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'nu eleştirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Muharrem İnce, "Memleket yangın yeri, on binlerce iş yeri sahibi endişeli. TOBB Başkanı nerede, neden konuşmuyor? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için mi konuşamıyor?" ifadelerini kullandı.

Ağustos 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlandı. Fonun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütüyor. Yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen Varlık Fonu, kamu kuruluşu statüsünde olmadığı için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Fonu denetleyen resmi kurum ise, yine Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TVF'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.