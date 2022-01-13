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Politika

Muharrem İnce: Madem kriz ortamındayız, hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın, seçim için de almasın

"Türkiye'de üretim ekonomisine geçilmeden, kamu ihale kanunu değişmeden yapısal sorunların çözülemez"

13 Ocak 2022 19:30

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın" dedi.
 
Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin il binasının açılışına katılmak için Nevşehir'e gelen Muharrem İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de üretim ekonomisine geçilmeden, kamu ihale kanunu değişmeden yapısal sorunların çözülemeyeceğini savunan İnce, iktidar olduklarında turizm, tarım, dijital sanayi gibi çeşitli sektörlerin gelişimine öncelik vereceklerini dile getirdi.
 
İllere yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın seçim istediğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Bizim aday belirleme yöntemimiz demokratik bir yöntemdir"

"Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın. Biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, onların belediyeleri var, milletvekilleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu para fakir fukaraya verilsin. Bu bizim önerimizdir. Erken ya da geç, seçim ufukta. Artık kara göründü. Bu iktidar gidici. Muhalefet de erken seçim istiyor ama ortada aday falan yok. Bizim adayımız belli, adayımızı üyelerimiz seçecek. Memleket Partisi üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Muharrem İnce de aday adayı olacak. Bizim aday belirleme yöntemimiz demokratik bir yöntemdir. Diğer muhalefet partileri nasıl aday belirler, aday belirleyemeyip bana gelirler, 'sen aday ol' derler mi? Ona da bir şey diyemeyeceğim."

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