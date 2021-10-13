Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet açıklamasını sorunlu görmüyorum

İnce, CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini belirterek, "Bence CHP’nin adayı sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır yakışanı odur. İYİ Parti’nin adayı da Meral hanım olmalıdır" diye konuştu.

Ahmet Hakan moderatörlüğünde Melik Yiğitel ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 planlarını, ittifak stratejilerini ve siyasetin gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

"Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet açıklamasını sorunlu görmüyorum"

Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' açıklamasını sorunlu görmediğini aktaran İnce, "Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit’i düşündüm. 'Ben mitingimi yapacağımı dedim' ve 'güvenliğimi de siz alın' dedim" ifadesini kullandı.

"Siyasetçi her bildiğini söyleyemez"

"Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır."

"Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz"

İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, "Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz, ortak aday olmamalı. Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun" dedi.

"Katılım düşerse Erdoğan’a yarar"