Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu 2018’de hata yaptı, bu seçimde aday olmaya mecbur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014 ve 2018’de aday olmamasının hata olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday adayı olduğunu söyleyen İnce, "Kılıçdaroğlu aday olmaya mecbur" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçim kanunundaki değişiklikle ilgili, Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın sorularını yanıtladı.

İnce’ye yönetilen soru ve cevaplar şöyle:

“Bu iktidarı göndermek için elimizi taşın altına koyarız”

İttifaklara dair tutumunuzu anlattınız. Peki Memleket Partisi bir ittifak kuracak mı? Ya da bir ittifakta yer alacak mı?

Biz tek başımıza seçime girmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama seçime üç ay kala, seçim sathı mahalline girince bakarız. Bu iktidarı göndermek için elimizi taşın altına koyarız.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı da merak konusu. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı siz mi olacaksınız?

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını üyeleri seçer. Bizim tüzüğümüz böyle. Biz tek adam partisi değiliz. Üyeler beni seçerse tabii ki adayım. Ama başka birini seçerlerse adayım o olacak.

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza gerekiyor. Toplayabileceğinizi düşünüyor musunuz?

O sorun değil. Hiç problem değil.

"50+1 ucube bir sistem"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, yüzde 50+1’in de etkisiyle arka arkaya siyasi partiler kuruluyor. Siz kurulan partilere nasıl bakıyorsunuz?

50+1 sistemi ucube bir sistemdir. Bu sistemi savunuyor değilim. Başkanlık desen başkanlık değil, parlamenter sistem desen o da değil. Ucube bir sistem. Yeni kurulan siyasi partilere de başarılar diliyorum. Ama yeni kurulan ya da eski, bütün siyasi partilere bir önerim var. Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor. Böyle bir ortamda siyasi partiler hazine yardımı almasınlar. Üyelerinin aidatlarıyla süreci götürsünler. Hazine yardımını da fakir, fukaraya bağışlayalım.

“Kılıçdaroğlu’nun 2014 ve 2018’de aday olmaması hatadır”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağı iddia ediliyor. Siz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir siyasi partinin genel başkanı, aday olmaya mecburdur. Kılıçdaroğlu’nun 2014’te ve 2018’de aday olmaması hatadır zaten. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmek, iktidar olmaktır. Siyasi partinin bir numaralı ismi de genel başkanıdır. Başpehlivan varken yarışa başka birinin girmesi doğru olmaz zaten. Ekmeleddin İhsanoğlu ya da Muharrem İnce yapmamalıdır. Öteden beri bunu savunuyorum ben. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu düşünüyor olabilir: "Ekmeleddin İhsanoğlu ya da Muharrem İnce aday olduklarında kazanma şansları yoktu. Ben koltuğumu koruyayım. Şimdi ekonomi çok bozuk. Kazanma şansı var, onun için aday olayım." Böyle diyor olabilir. Ama bu yanlış bir hesaptır. Doğru bir hesap değildir. Aday olmalı mı derseniz, aday olmalıdır. Bu sistemi beğenmiyorum ama sistemin de durumu bu olduğuna göre aday olmalıdır. Aday olmaya mecburdur.

“Görevimi yaptığımı düşünüyorum”

Böyle düşünmenize rağmen 2018’de siz CHP’nin cumhurbaşkanı adayı oldunuz. O dönem sorumluluk mu aldınız? O zaman da aynı mı düşünüyordunuz?

Tabii ben sorumluluk aldım. Ben partimi en iyi şekilde temsil ettim. Partimin çıtasını yükselttim. Sekiz puan partimden fazla oy aldım. 51 günde, o dönem aday olduğum partinin milletvekili oylarından yüzde 30 daha fazla oy aldım. İlk kez, 41 yıl sonra 30 bandını geçtik. Ben görevimi yaptığımı düşünüyorum.

İnce’den Özdağ’a: Partiyi niye kurdun?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz?

Bir partinin genel başkanının başka bir partinin üyesini aday olarak göstermesini doğru bulmuyorum. Yani kendisi çıkıp aday olmalıdır, doğrusu budur. O zaman partiyi niye kurdun? Partiyi kurmasaydın o zaman.

Farklı çevrelerden cumhurbaşkanlığı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dile getiriliyor.

Bilemiyorum. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Geçmişte onlarla aynı partide bulundum. Onlara bir şey diyemem.

"Ak Parti çözülüyor"

Siz son dönemde AK Parti’de bir fark olduğunu düşünüyor musunuz?

Bence AK Parti çözülüyor. İnsanlar bir karamsarlığa ve umutsuzluğa doğru gidiyor. Çözüldüklerinin onlar da farkında. Bu iktidar şımarıklığı biraz da muhalefetten kaynaklanıyor tabi. Şımarık bir iktidar, beceriksiz bir muhalefet var. AK Parti 20 yılın sonunda hâlâ birinci partiyse muhalefetin başını ellerinin arasına koyup düşünmesi lazım.