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Muharrem İnce kadınlarla göbek attı

Muharrem İnce Manisa'da katıldığını bir programda meydana toplanan kadınlarla çifttelli oynadı. Stres atan İnce, adeta kurtlarını döktü.

29 Nisan 2013 10:18

Partisinin düzenlediği programa katılmak üzere Manisa'nın Salihli İlçesi'ne giden CHP Yalova Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, "Bütün kadınlar başarılıdır. Eğer başarısız kadın varsa onun arkasında mutlaka bir erkek vardır. Kadın elinin değdiği her şey düzgün olur" dedi, ardından meydana toplanan kadınlarla çiftetelli oynamaya başladı.
 


İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen `Yerel İktidara Yürüyüş Yemeği'ne katılmak için Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Salihli'ye geldi. İnce'ye CHP Manisa Milletvekilleri Sakine Öz, Özgür Özel ve Hasan Ören ile CHP Salihli İlçe Başkanı Mazlum Nurlu da eşlik etti. Yemek programına geçmeden önce Gümüşçayı Mevkii'nde Salihli Selendililer Derneği tarafından düzenlenen Nohut Keşkek Günü'ne de katılan İnce, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Alandan ayrılmak için hazırlıkların yapıldığı sırada yapılan anons ile sahneye davet edilen İnce, "Topluluğa bakıyorum da kadınlar ağırlıkta. Eğer herhangi bir işte bir eylemde siyasette, ekonomide, ticarette kadınlar varsa orada başarı vardır. Hani bir söz var ya `her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' diye. Bu söz doğru da eksik. Bütün kadınlar başarılıdır. Eğer başarısız kadın varsa onun arkasında mutlaka bir erkek vardır. Kadın elinin değdiği her şey düzgün olur. Önümüzdeki dönemde mutlaka siyasette de yer almalısınız. Sizlerde duydum ki birbirinizi çok tutan insanlarmışsınız. Selendililer birbirini çok tutarmış. Burada bir araya gelip eğlenmenizden belli. Hep çalışacak haliniz yok. Burada benimle oynayacak bir teyze varsa onunla burada oynarım" dedi.


Davulcuya bahşiş verdi


Bunun üzerine Selendili kadınlar bir anda alana doluştu. Oynamaya başlayan kadınların arasına katılan İnce ve beraberindekiler de topluluğa eşlik etti. `Selendi' şarkısı eşliğinde ilçedeki kadınlarla göbek atan İnce, daha sonra davulcuya bahşiş vererek alanda ayrıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte bir erkek milletvekilinin kadınlarla uzun süre oynaması alkışlandı. İnce ve beraberindeki heyet daha sonra Yerel İktidara Yürüyüş Yemeği'ne katılmak üzere Ege Max Tesisleri'ne geçti.

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