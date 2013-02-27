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Politika

Muharrem İnce, İstanbul’da Sarıgül'e rakip

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yeşil ışık yaktı

27 Şubat 2013 16:30

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul Belediye Başkanlığı için bir talebinin olmadığını, ancak görev verilmesi halinde, kabul edeceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yeşil ışık yaktı. Bir talebinin olmadığını belirten İnce, görev verilirse kabul ederim. Ben iddialı adamım girdim mi kazanırım” dedi.

CHP içinde, İstanbul Belediye Başkanlığı için “Mustafa Sarıgül mü, Gürsel Tekin mi?” tartışmaları yaşanırken, dün bir aday daha adeta “ben buradayım” dedi. CHP’nin popüler ismi Grup Başkanvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:

''Bu konuda bir talebim yok. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, sadece belediye hizmetlerinin yarıştığı bir adaylık olmayacak. Bir siyasi yarış olacak. Siyasette kırılma noktası olacak. AKP'nin burnu sürtülmüş olacak. AKP'yi hizaya geçirecek, onu yenilgiye uğratacak, onun grafiğini düşürmeye başlatacak olan bir yarıştır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı. Ben bu yarışta tabandan böyle bir desteği görürsem neden olmasın? Partinin İstanbul'da 200 bin üyesi var. Ama bunu sağlamanın yollarından birisi; bu üyelerle ön seçim yapmaktır. Bütün üyeleri harekete geçirmektir. Bu yollardan sadece birisidir, olmazsa olmazı demiyorum. Bu denenirse örgüt harekete geçer, İstanbul'u alırız diye düşünüyorum. Böyle bir konuda zamanı gelince konuşurum. Bir talebim yok, görev verilirse yaparım tabii ki. Ben iddialı adamımdır, girdim mi kazanırım.''

 

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