T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce: İdlib'de saldırıyı kim yaptı? Rejim mi, Rusya mı? Kıvırmadan açıklayın!

01 Mart 2020 21:58

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 33 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan İdlib'deki saldırıya ilişkin "Askerlerimize saldırıyı rejim mi yaptı, Rusya mı yaptı? Bunu hâlâ Rusya yaptı diyemiyorlar! Fakir fukaranın çocukları, çocuklarımız şehit olmuş, parçalanmışlar! Rejim mi bombaladı, Rusya mı bombaladı? Kıvırmadan cevap istiyorum, kıvırmadan, mertçe" dedi.

Eski CHP Yalova Milletvekili İnce, CHP Yalova İl Kongresi'nde konuştu. 

ETİKETLER

incemuharrem inceidlibsaldırırusyaesad
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24