Muharrem İnce: Hazine'nin; yani herkesin parası, fakirin dahil parası zengine veriliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Nas bitti, nas yok artık. Hazine'nin; yani herkesin parasını, fakirin dahil parasını zengine veriyor. Çiftçiye gelince nas yok, milli piyango satarken nas yok, 100 liralık içkiye 300 lira alırken nas yok. Sokak tabiriyle buna tam kolpacılık denir." dedi.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince soruları yanıtlıyor. İnce, "18'i baz aldığımızda 4,5'tan geldi buraya. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, meydanlarda Erdoğan'la yarışırken Dolar 4,5'tu. 'Dövize yatırım yapan yaya kalır, bozun dövizlerinizi' dedi. Daha önce Dolar şu kadar olacak dedim. Birileri Muharrem İnce'yi MİT sorgulasın dedi. Sen nereden biliyorsun bunu dedi. 'Böyle giderse 15-20 lira olacak' dedim" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin sözlerinden önce çıkanlar şöyle:

"Türk Lirası artık bir tasarruf aracı değildir, geldiğimiz noktada bunu anladık"

"Orman yangınlarında ne vardı, plansızlık, hazırlıksızlık, müdahalede gecikme vardı. Aynısını şimdi ekonomide yaşıyoruz. Ortada akıl, bilim, hukuk, mantık, vicdan yok. 15 Eylül'de Dolar 8.20, faizler 18'di. Şimdi geldiğimiz durum berbat. Dün akşam Ankara'dan Yalova'ya gelirken dakika başı değişiyor, şaşkınlık içinde gizliyorum. Doları 18 liraya başkası çıkardı, Allah razı olsun Erdoğan'dan şimdi düşürdü, böyle değil ki. Türk Lirası artık bir tasarruf aracı değildir, geldiğimiz noktada bunu anladık. Körüye, otoyola döviz garantisinden sonra TL'ye de döviz garantisini görmüş olduk. Peki bu parayı nereden vereceksiniz? Hazine'den. Hazine kimin? 85 milyonun. Kime vereceksiniz? Parası olanlara. Bankaya parayı kim yatırdı? Varlıklılar, zenginler. Kur farkı kimin parasından ödenecek? Herkesin. Merkez Bankası ihracatçılar için ileri tarihli kur garantisi veriyor. 18'i baz aldığımızda 4,5'tan geldi buraya. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, meydanlarda Erdoğan'la yarışırken Dolar 4,5'tu. 'Dövize yatırım yapan yaya kalır, bozun dövizlerinizi' dedi. Daha önce Dolar şu kadar olacak dedim. Birileri Muharrem İnce'yi MİT sorgulasın dedi. Sen nereden biliyorsun bunu dedi. 'Böyle giderse 15-20 lira olacak' dedim."

"En büyük faizci Erdoğan'ın kendisi"

"Çevremde yetkili, etkili, liyakatlı, diplomalı insanlarla çalışıyorum. Onlarla birlikte kafa yoruyorum. Her konudaki uzmanlarla emin olun üniversiteli yıllarımdan daha fazla ders çalışıyorum. Nas bitti, nas yok artık. Hazine'nin; yani herkesin parasını, fakirin dahil parasını zengine veriyor. Çiftçiye gelince nas yok, milli piyango satarken nas yok, 100 liralık içkiye 300 lira alırken nas yok. Sokak tabiriyle buna tam kolpacılık denir. Erdoğan dış güçler dedi. Bakan 'dış güçler değil' dedi. Demek ki dış güçler masalı da palavraymış. Peki faiz ne kadar olacak? Gidin bankaya, bugün sordum, 27. Faiz lobisi, o da çöktü. En büyük faizci Erdoğan'ın kendisi. Doların ne olacağını biliyor musunuz? Sınırsız, ucu açık bir faiz. 1967'de bu denendi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra denendi. Bu sistem iflas etmişti. O zaman sabit kurdaydık, şimdi dalgalı kurdayız. Bu daha tehlikeli. Yeni ekonomi modelinde bir bütçe ayrılmış mı, ayrılmamış. Bir plan, program, kadro hazırlık var mı? Hiçbirisi yok. Rekabetçi kur sistemiydi, ihracat, üretim artacaktı. Doğalgaza yüzde 60'ı geçerseniz, neden fazla fiyat ödüyorsunuz? Bu şu demektir; sanayiciye sen fazla doğalgaz kullanma. Fazla kullanırsan, fazla ödersin. Yani üretme diyor."

"Şu anda yaptıkları iş tam bir kumardır"

"Merkez Bankası faizi düşünce Dolar'ın artacağını sokakta kime sorsanız bilir. Peki sizin programınızda birinin sözüyle cevap vereceğim. Döviz bozuyorlar kuru düşürmek için. Faizi düşürme o zaman, elindeki dövizi bozma. Türkçesi, manyak manyak işler bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazinesi'ni tam da bu yaptıklarıyla, yani garanti vererek, dış güçlerin müdahalesine açık hale getirdiler. Bizim TL'miz yok mu? Dolar bassınlar, adına Türk Doları desinler. Bu kadar garantiyi nasıl veriyorsunuz? Nasıl eminsin? ABD FED'in faizi arttırmayacağından nasıl emin olabiliyorsun? Bence bir enkaz devretmek istediklerini düşünüyorum. Türkiye'de herşeyi yok ettikleri gibi, yanıldıkları yer şurası, tek adam rejimleri ya doğal kaynaklar üzerine ya fakirlik üzerine kurulmalıdır. Borçla tek adam rejimi olmaz. Kuzey Kore'de olur, fakirlik üzerine eşitlersin, Suudi Arabistan'da olur, petrol var. Fakirlik üzerine herkesi eşitlemek istiyorsanız, diyeceğim yok. Şu anda yaptıkları iş tam bir kumardır. Bu kumarın sonucunda isterim ki döviz, faiz düşsün, haklı çıksınlar. 19 yılın sonunda Türkiye'yi duvara toslattılar. Deniz bitti, son oyunlarını oynayarak süni bir rahatlama yaşatarak seçimi kazanırsak bu bedele değer, ağır bir bedel bu, kaybedersek zaten bundan sonrası tufan..."

"Bu atın üstünde kalma mücadelesidir"

"Erken ya da geç seçime bir şey kalmadı. Seçime gitmenin anayasal koşullarına bakmamız lazım. Bir 360 milletvekili seçime götürebilir. Parlamentoda böyle bir aritmetik yok. Erdoğan 'vermeyin' deyince AK Partililer oy vermez. Sayın Bahçeli tabii. Sayın Bahçeli 'erken seçim istiyorum' derse gider. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedip, seçime götürme yetkisi var. Her iki durum da iktidara bağlı. Muhalefetin yapabileceği fazla bir şey yok. Bir miktar, işte asgari ücreti 4 bin 253 lira, verilen zam gitti bile zaten. Ben bir menzile varmak istediğini düşünmüyorum. Atın üzerine binip, şu turu tamamlayayım, yarışı birinci bitireyim, böyle bir şey yok. Rodeo var, atın üstünde kalmak istiyor. Bir şey bildiklerini zannetmiyorum. Zamana oynuyorlar. Bir şey bildiği de yok, bulduğu da yok. Bu bir rodeo. Buna eşşeği kaybettirip, buldurma sanatı derler. 4,5'tan almış, 18 liraya çıkmış, 12'ye düşürdü diye teşekkür mü edeceğiz? Tabii ki düşmesini isterim. Ama şimdiye kadar hangi değeri gördü de bir daha ona ulaşmadı? Çeşitli çıkışlar yaşadık. Son 1 yıl içerisinde kaç kere iniş çıkış gördük. Peki bir değeri gördü de bir daha ona ulaşamadı mı? Mutlaka orayı unutmuyor, çıktığı yeri hatırlıyor. Günü kurtarma, şapkadan tavşan çıkarma. Bir gecede 18'e çıkıp, sabah 12'ye düştü diye kimseye teşekkür edemem ben."

"Başarılı olmalarını isterim"

"3, 16, 9, 12 ayın sonunda göreceğiz bunu. Hazine olarak söylüyorum bunu. Ben bankaların durumuna değil Hazine'nin durumuna bakıyorum. Gününü kurtarabilmek için fakir fukaranın parasının olduğunu Hazine'nin parasını garanti olarak ortaya sürdünüz. Bu büyük bir kumar. Doların sabit kalması üzerine oynanmış bir kumar. Nereden garanti edeceksin bunu? Felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Başarılı olmalarını isterim. Geçmişte bunları söylediğimde damat Albayrak başta olmak üzere 'Bazıları dolar 9-10 lira olacak diyorlar, gördünüz mü?' diyordu. Zaman beni haklı çıkardı. Haklı çıkmak istemiyorum ben, ama gördüklerim haklı çıkacağım yönünde."