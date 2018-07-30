Muharrem İnce: Genel Başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağım

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olağansütü kurultaya ilişkin olarak açıklama yaptı. İnce, "CHP'nin adayını destekleyecek başka partiye oy vermiş insanların bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayını seçeceği bir sandık koyacağım. Kazanamazsan partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğim. Koltuk derdinde değilim Türkiye derdindeyim" dedi.

"İmzalar tamamlandı mı?" sorusuna İnce, "Sorumlusu ben değilim" diye cevap verdim. İnce Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a cevap vermeyeceğini belirtti.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Daha uzun bir sürede adaylık sürecini yaşamak lazım. Örgütü hazırlamak lazım. Kendisi hazırlanması lazım insanın. Genel Başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağım. STK'ların odaların belki de CHP'nin adayını destekleyecek başka partiye oy vermiş insanların bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayını seçeceği bir sandık koyacağım insanların önüne. Kazanamazsan partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğim. Koltuk derdinde değilim Türkiye derdindeyim. "Zafer hazırlıktır diyorum" hep.

Seçime 50 gün kala gel adayımız ol deyince olmuyor. Sayın genel başkanımız cumhurbaşkanı adayı olmadı önümüzdeki 5 yıl içinde aday olmayacağı da kesin gibi. Bir an önce kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum."