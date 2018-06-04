Muharrem İnce: Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz

Kars mitinginde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz" dedi.

İnce konuşmasında, "Bakın değerli Karslılar bu Erdoğan çiftçiyi bitirdi, besiciliği bitirdi. Yazık günah değil mi ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol, en güzelini yetiştirsin. 6 milyar dolarlık hayvan ithal etmişiz. Bırak 6 milyar doları 1 milyar doları Karslıya verseydin bu hayvancılık uçar giderdi." ifadesini kullandıç

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Uçakta gelirken danışman arkadaşlar tonlarca rapor getirmişler aklım başka yerde. Dün bir arkadaşım dedi ki yolda kağıt toplayan bir çocuk gördüm. Çocuğa sormuşlar hayalin ne diye, büyük kağıt toplamak demiş. Bir öğretmen olarak ciğerime oturdu. Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz.

Hanımefendiler evde mobilyaların yerini değiştirirsin bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz.

Biz bu ülkede hayvan yetiştiriciliğini özendirmezsek nasıl et yiyecek çocuklar? Çocuğun bezinden yüzde 18 alan devlet olmaz.

Bakın değerli Karslılar bu Erdoğan çiftçiyi bitirdi, besiciliği bitirdi. (Harita üzerinden göstererek) yazık günah değil mi ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol, en güzelini yetiştirsin. 6 milyar dolarlık hayvan ithal etmişiz. Bırak 6 milyar doları 1 milyar doları Karslıya verseydin bu hayvancılık uçar giderdi.

Türkiye’de 1 kg süt satıyorsun 1.25 kg yem alıyorsun, ABD’de 1 kilo süt satıyorsun 2,5 kilo yem alıyorsun. İki katı.

Türk tütünü zararlı da Amerikan tütününde vitamın mi var?

Çocuklarımız sınava girdi biliyorsunuz, ne zaman açıklanacak? seçimden önce açıklamayacaklar. Sınavın tarihini değiştir, açıklanma tarihini değiştir. Niçin çocuklar yerleşemeyecek, aileler üzülecek. Bunlar bunu da seçimden sonra açıklayacaklar.

Size söz çocukların bezinden yüzde 18 KDV alınmayacak. Bir de meydanlarda benim için çırak diyor. Bay ekonomist, büyük ekonomist eğer yüreğin, eğer bilgin, eğer diploman varsa gel bir TV kanalına şu ekenomi bilgini bir anlat. 2002’de işbaşına geldiğinde dolar 1.30’du, Erdoğan’ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira. Dünyada dostumuz kalmadı biliyor musunuz. Meydanlara gelmeş diyor ki, ben yerliyim ve milliyim. Şüleyman Şah Türbesini ordan oraya taşırken sen mi millisin? Senin uçağın mı yerli gözlüğün mü yerli? İnek Uruguay’dan saman yurtdışından geliyor. Ayran nasıl milli?

Erdoğan’ın yaptırdığı köprüden geçtiniz mi? Yanlış biliyorsunuz hepiniz geçtiniz. Garanti vermiş garanti, Erdoğan her gün cebinizden köprü parasını çekip alıyor.