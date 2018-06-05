Muharrem İnce: Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik söylediği "Sen o apoletleri Demirtaş'a mı takacaksın ey Muharrem İnce?" sözlerinei "Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?" yanıtını verdi.

"Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin" diyen Erdoğan, "Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın?" diye konuştu.

İnce, "Sevgili Erdoğan sen Soma'da tekmelenen madenciyi aradın mı? Aramızda insanlık farkı var" diye konuştu.

Aydın'da konuşan İnce'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Efeler diyarı Aydın zeybekler diyarı Aydın hoşgeldiniz safalar getirdiniz. Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim promter. O yazıları camdan okur ben candan. Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşşağı kalmam cevabı da yapıştırırım

- Ben nanoteknoloji diyorum o Bay Muharrem diyor. Gel 16 yılda bu memleketin canını nasıl okudun onu tartışalım. Diploması olmayan bay ekonomist istediğin TV'de gel tartışalım.

Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?

- O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?

- Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin.Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın?

Erdoğan sen Soma'da tekmelenen madenciyi aradın mı?

- Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vaat eden bir cumhurbaşkanı olacağım.

- Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok.

- Sevgili Erdoğan sen Soma'da tekmelenen madenciyi aradın mı? Aramızda insanlık farkı var.

- Erdoğan her gittiği yerde CE-HA-PE diyor, Türkçe'de 'Ha' yok

- Erdoğan Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı. Ben büyük ve güçlü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum.

Erdoğan madem sen millisin 1 Mart tezkeresine neden evet dedin?

- Erdoğan hemen hemen aynı maaşı aldık ben gariban oldum sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ama ben dünyanın en zengin insanıyım. Ben insanları Türk Kürt diye ayırmam. Alevi Sünni diye ayırmam. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam.