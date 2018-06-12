Muharrem İnce: Diyarbakır'da AK Partili kardeşlerim de vardı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Diyarbakır mitingine ilişkin olarak söylediği "İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş" açıklamasını değerlendirdi. "İnsanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır'daydım, Erdoğan Muharrem İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş diyor. Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı" diyen İnce, "Kimseyi dışlamayacağız, 81 milyon herkesi kucaklayacağız" dedi.

Kayseri'de konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- İnsanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır'daydım, Erdoğan Muharrem İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş diyor. Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamayacağız, 81 milyon herkesi kucaklayacağız.

- Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık bilgi önemli, bir kural var. 2020'den sonra kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve marsta maden arayacak… Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak

- Gündüz keki bedava yedi de akşam yemeği ne olacak? Meydanlarda ustayım diyor ya, meğer kek ustasıymış. Sayın Erdoğan istediğin TC kanalında madem ustasın, ekonomistsin, diplomanı sormayacağım söz. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız.

- Samsun'da sahneye çıktım, bisiklet getirdi çocuklar. Almışlar bu görüntüyü caminin içine monte etmişler. Bakın traktörler camiye girmişim. Camide zeybek oynuyor muşum? Bunlar mı müslüman? Yazık günah.

- Danıştay üyesi, benim aleyhimde tweet atıyor. Size söz veriyorum, cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim, savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek; onlar işini yapacak.